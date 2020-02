Viral Facebook-post om «norske» milde vintre spores tilbake til tysk årbok fra 1600-tallet

Grafikk: Montasje / The Welshman / Rheinthalischer Allgemeiner Anzeiger Altstätten / faksimile

Den observante leser vil kanskje merke at årstallene smått varierer i noen av oppslagene i albumet over. Et sted er for eksempel årstallet 1421 blitt til 1412. Det er typisk for vandrehistorier.