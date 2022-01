– Det er veldig uheldig om vi får en utvikling hvor fjernstyringen av landsdelen får lov til å utvikle seg.

Tomas Norvoll (Ap) er fylkesrådsleder i Nordland og har merket seg en utvikling han vil ha slutt på:

Toppledere i Nord-Norge bor stort sett ikke i landsdelen.

Særlig bekymret er han for helsesektoren. Av 10 styreledere og toppledere i Helse Nord bor bare to i landsdelen.

Norvoll mener Helse Nord opptrer i strid med Stortingets intensjon.

Helseforetaksloven sier: «I regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning til den regionen som foretaket hører under».

Helse Nords egen styreleder, Renate Larsen, bor riktignok i Tromsø. Men i styrene Helse Nord selv utnevner, er historien en helt annen.

Her bor helsetoppene i Nord-Norge Ekspandér faktaboks Helse Nord Styreleder Renate Larsen, Tromsø

Administrerende direktør Cecilie Daae, Oslo Universitetssykehuset Nord-Norge Styreleder Roald Linaker, Bardufoss

Administrerende direktør Anita Schumacher er folkeregistrert i Holmestrand, men har også bolig i Tromsø. Nordlandssykehuset Styreleder Mari Trommald, Oslo.

Administrerende direktør er under ansattelse. Samtlige søkere er bosatt i Sør-Norge. En av disse er hemmelig. Helgelandssykehuset Styreleder Arne Benjaminsen, Oslo

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir, Oslo Finnmarkssykehuset Styreleder Lena Nymo Helli, Nittedal.

Administrerende direktør Siri Tau Ursin, Tau I tillegg kan det nevnes at administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF i Vadsø, Bente Hayes, bor og jobber i Oslo.

– Helse Nord har konsekvent satt inn styreledere som ikke kommer fra landsdelen, og vi ser at direktørene som ansettes heller ikke bor her.

Så er spørsmålet: Hvorfor spiller det egentlig noen rolle?

Norvoll viser til at helsevesenets organisering betyr mye for mange. Det kommer ikke minst til syne når man skal diskutere sykehusstruktur, som for eksempel på Helgeland og i Finnmark.

– Stortinget har i utgangspunktet lagt til grunn at dette er beslutninger som skal tas i landsdelen av folk som er fra landsdelen.

– Og da er det ille at helsesystemet i Nord-Norge egentlig blir fjernstyrt.

– Men er ikke kompetanse viktigere enn bostedsadressen?

– Dette er flinke folk. Men det har en verdi at de som tar beslutninger som betyr mye for samfunnet og for folkene i Nord-Norge, kjenner på kroppen hva som er effektene av beslutningene de tar. Og da må de faktisk bo i landsdelen.

Bor i Rogaland – er sjef i Finnmark

Siri Tau Ursin, er som navnet antyder, fra Tau i Rogaland.

Der bor hun på en gård sammen med mannen sin – langt unna Finnmark der hun har jobben sin som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

Hun forteller at det er praktiske årsaker til at hun ikke bor fast i Nord-Norge.

– Det er mest med tanke på at jeg inntil nylig har drevet gården og føler en del ansvar i forbindelse med det, sier hun.

Men hun ser poenget til Tomas Norvoll.

– I utgangspunktet er jeg egentlig enig med ham. Men jeg tenker at det kan være praktiske ting som ikke gjør det mulig, som for min egen del.

– Norvoll er opptatt av at de som tar avgjørelsene også kjenner konsekvensene på kroppen. Det gjør jo ikke du når du bor et annet sted. Hvordan ser du på det?

– Egentlig så tenker jeg at jeg kjenner konsekvensene jeg også. Jeg tilbringer mesteparten av året i Finnmark, og jeg er stolt av tjenestene vi leverer. Jeg ville ikke hatt noen problemer med å være pasient i mitt eget foretak.

– Hvorfor tror du så få av helsetoppene i Nord-Norge bor i landsdelen?

– Det kan jeg egentlig ikke svare på. Men for min egen del, så har jeg en jobb som jeg trives med og jeg trives godt i landsdelen.

Siri Tau Ursin bor i Rogaland, men er sjef for sykehusene i Finnmark. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Tomas Norvoll mener ansvaret til syvende og sist ligger hos ledelsen i Helse Nord. Han har sendt brev til styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Cecilie Daae.

Der skriver han blant annet.

«I og med Helse Nords pågående arbeid med å oppnevne nye styrer til helseforetakene er det en god mulighet til å starte en prosess hvor man oppnår en sterkere tilknytning til landsdelen».

Er enig i kritikken

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, mener brevet er konstruktivt og ønsker å ta med seg innspillene videre inn i prosessen.

– Vi er enig i at styremedlemmene som han påpeker, bør ha en tilhørighet eller i hvert fall kunnskap om den regionen og den plassen de skal være en del av styret og beslutningsgrunnlaget for.

Men det er flere hensyn som må tas, forteller hun.

– Både kompetanse, kjønn og geografi. Men så er jeg veldig for at vi skal jobbe med både talentutvikling og rekruttering av nordnorske ledere.

Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, er delvis enig i kritikken. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Men det er ikke alltid det er viljen det står på.

– Vi ser jo at det er en utfordring når man har utlyst stillinger til lederposisjoner i både helse og andre områder.

Det er få søkere, påpeker hun.

I forbindelse med denne saken har NRK også sett nærmere på hvor andre toppledere i Nord-Norge bor. Bildet her er ikke særlig bedre:

Toppledere i Nord-Norge som bor andre plasser: Ekspandér faktaboks Høyere utdanning: Nord Universitet i Bodø. Rektor Hanne Solheim Hansen bor i Steinkjer. UiT i Tromsø. Tromsø. Rektor Dag Rune Olsen er folk.reg. i Oslo, men har kjøpt leilighet i Tromsø og endrer adresse dit i januar. Forsvaret: Kystvakten i Sortland. Sjef Oliver Berdal bor i Oslo. Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Sjef Yngve Odlo bor på Jessheim. Finnmark Landforsvar i Porsanger. Sjef Tomas Beck bor i Jessheim. Brigade Nord i Bardufoss. sjef Pål Berglund bor i Vestby. Andre statlige toppledere: Brønnøysundregistrene. Direktør Lars Peder Brekk bor i Nærøysund i Trøndelag. Luftfartstilsynet. Direktør Lars Kobberstad bor i Sandvika. Hovedredningssentralen i Bodø. Direktør Jon Halvorsen bor i Nordre Follo. Nofima i Tromsø, adm.dir Øystein Fylling-Jensen bor i Oslo og pender til Tromsø. Kongsberg Satellite Service AS, Rolf Skatteboe er folkeregistrert i Bærum og ukependler. Privateide selskaper med store offentlige avtaler og hovedkontorer i nord: Widerøe i Bodø. Administrerende direktør Stein Nilsen bor i Nittedal. Hurtigruten i Tromsø. Administrerende direktør Daniel Skjeldam bor i Oslo Private Barnehagers Landsforbund i Bodø (PBL). Administererende direktør Anne Lindboe bodde i Oslo til hun sa opp jobben 3. januar. Ny leder skal ansettes.

Tomas Norvoll mener det viser at vi ikke tar i bruk kompetanse som finnes i Nord-Norge.

– Dette er en trend som har fått lov til å utvikle seg. Ledelsesnivået i landsdelen vår fjernstyres sørfra. Det betyr at beslutningene som tas, ikke er tatt her i regionen og ikke nødvendigvis er i takt med det som vil være det beste for vår landsdel. Den typen fjernstyring er ikke heldig.