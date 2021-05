Jonny (55) var eneste reelle søker som toppsjef for Nordlandssykehuset: – Overraskende

«Nordlandssykehuset søker nå en strategisk og engasjert administrerende direktør med hjerte for Nordland.»

Slik starter stillingsannonsen for toppjobben ved Nord-Norges nest største helseforetak med over 4000 ansatte.

Denne uka ble søkerlista gjort kjent.

Jonny Finstad (55), stortingsrepresentant.

Thorbjørn Garder (66), chief credit officer.

Mate Zoltan Hotzi (35), arbeidsledig.

Garder er velkjent for å søke på alle mulige toppjobber, mens arbeidsledige Hotzi fra Bergen er et helt ubeskrevet blad.

Høyrepolitiker Finstad fremstår dermed som den eneste reelle søker på stillingen. Men han har ingen helsefaglig bakgrunn.

Antyder uoffisiell søkerliste

Redaktør i tidsskriftet Dagens Medisin, Markus Moe, reagerer på at ikke flere har valgt å søke på den attraktive lederjobben.

– Det er kritisk for styret å få flere søkere på lista. Man kan lure på om noen av disse tre på lista er kvalifiserte i det hele tatt.

Om Finstad sier Moe følgende;

Redaktør Markus Moe i Dagens Medisin. Foto: Dagens medisin

– Det vanlige er at man har en medisinskfaglig bakgrunn i slike jobber. Jeg er usikker på om hans bakgrunn er riktig for å lede Nordlandssykehuset.

Det var ingen interne søkere fra Nordlandssykehuset på søkerlista. Men Moe antar at styret og bemanningsbyrået Headvisor likevel har jobbet med konkrete kandidater.

Han sier styret må offentliggjøre hvilke kandidater de jobber med - lage ei ny søkerliste og gi beskjed om at søkerfristen utvides.

– Det holder ikke å operere med en offentlig og en uoffisiell søkerliste.

Stillingsbeskrivelse administrerende direktør Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets direktør går av med pensjon i august 2021. Nordlandssykehuset søker nå en strategisk og engasjert administrerende direktør med hjerte for Nordland.

Som leder er du omgjengelig og skaper gode relasjoner til menneskene rundt deg. Du er samtidig en tilstedeværende og synlig leder som kommuniserer godt. Med din entusiasme og inkluderende væremåte skaper du eierfølelse i organisasjonen og får med deg dine medarbeidere på den videre utviklingen av Nordlandssykehuset. Arbeidsoppgaver Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være Lede en kompleks organisasjon med kvalitet og pasientsikkerhet som sentrale fokusområder Sørge for høy innovasjonsgrad og riktig teknologi og kompetanse til å møte fremtidsutfordringene innen regionen Stimulere til faglig utvikling og forskning Sikre god økonomisk styring og kontroll av virksomheten Gjøre gode strategiske valg, og lage gode og oppnåelige langsiktig planer Sørge for høy kvalitet på pasientbehandling Gjennomføre gode tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø Sørge for en aktiv og konstruktiv ledergruppe Skape god samhandling internt og med eksterne partnere Kvalifikasjoner (overskrift) Bakgrunn/erfaring Toppledererfaring fra større komplekse virksomheter Har utarbeidet forretningsvisjon, og omskapt den til en gjennomførbar strategi Erfaring med endrings- og omstillingsprosesser Må kunne vise til økonomisk forsvarlig drift med fokus på bunnlinjen Kan identifisere potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp Forstår konsekvensen av fritt behandlingsvalg Vant til å jobbe inn mot politiske miljøer Det er ønskelig med erfaring i mediehåndtering og omdømmebygging Gjerne kunnskap om Nordlands geografi og befolkning Erfaring fra helsesektoren er ønskelig Høyere relevant utdanning Vi tilbyr Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet sykehus Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt Et innovativt og godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser For mer informasjon om stillingen Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere: Per Inge Hjertaker tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon Trond Sandvik hos Headvisor, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Styreleder Odd Roger Enoksen kan også kontaktes på telf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknad sendes snarest og senest 26.april.til! Det skal kun søkes på denne linken til Headvisor! Om Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Nordlandssykehuset har over 4000 medarbeidere og betjener en befolkning på ca 136 000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. I tillegg til spesialisthelsetjenester til befolkningen i vårt primærområde har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge. Nordlandssykehuset har et omfattende tilbud både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. Den største delen av virksomheten er lokalisert til det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Foretaket har også lokalsykehus på Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen, samt flere distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er klinikkorganisert med gjennomgående ledelse på tvers av lokalisasjonene. Foretaksadministrasjonen er lagt til det somatiske sykehuset i Bodø. Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte og sjette års medisinerstudenter, og i samarbeid med Nord universitet utdannes sykepleiere og spesialsykepleiere. Forskningsaktiviteten er stor og voksende, både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I løpet av de siste 15 årene har Nordlandssykehuset investert om lag 5,5 milliarder kroner i nye sykehusbygg. Nytt lokalsykehus på Stokmarknes ble tatt i bruk i 2016, og det moderniserte og utbygde somatiske sykehuset i Bodø ferdigstilles i 2021. Nordlandssykehuset HF har et budsjett på nærmere 5 milliarder kroner.

– Overrasket over få søkere

Jonny Finstad er avtroppende stortingsrepresentant og den eneste som fremstår som en reell søker på jobben. Han er fagutdannet som glassmester og har jobbet som ordfører og stortingspolitiker for Høyre de siste 15 årene.

– Når jeg går ut av Stortinget, vil jeg utnytte kompetansen min i lokalsamfunnet. Nordlandssykehuset er en utrolig viktig samfunnsinstitusjon. Det er ei stilling som trigger meg, sier han om hvorfor han søker på stillingen.

Finstad har ingen direkte erfaring med arbeidet i helsesektoren utover gjennom politikken.

– Jeg har søkt med den bakgrunnen jeg har som leder for egne bedrifter og min politiske erfaring. De som ansetter vurderer hva slags bakgrunnen direktøren skal ha.

Finstad sier han selv ble overrasket over at det var så få søkere til jobben.

– Det overrasket meg, men det er ei stilling med høye krav, sier den avtroppende stortingsrepresentanten.

– Vil kunne vurdere andre kandidater

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset opplyser til NRK at det ikke er uvanlig med få søkere til topplederjobber i norske sykehus.

Hvorfor det er slik har han ikke noe klart svar på.

– Styrets oppgave og mål er å skaffe den topplederen vi mener er best til å lede Nordlandssykehuset framover. Også kandidater uten medisinsk bakgrunn kan være aktuelle, sier styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset. Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– Men det er utvilsomt slik at en del kandidater som kunne være aktuell for en slik stilling ikke søker nettopp fordi de innehar stillinger eller posisjoner hvor de ikke ønsker å synliggjøre at de er søkere på andre jobber. Altså er offentliggjøring av søkerliste et mulig hinder uten at jeg vet om det har vært avgjørende i dette aktuelle tilfellet, sier han.

– Betyr dette at rekrutteringsbyrået og Nordlandssykehuset har andre kandidater som ikke står på søkerlista?

– Første steg nå er å vurdere de som har søkt. Utfallet av det kan jeg ikke uttale meg om nå, men dersom vi ikke skulle finne den rette kandidaten blant søkerne kan selvsagt ny utlysning eller utvidelse av søknadsfristen være aktuelt, sier Enoksen.

Og legger til:

– Styret er opptatt av å finne den riktige kandidaten og vil også vurdere andre kandidater dersom vi skulle anse det som nødvendig eller ønskelig. Det kan også bekreftes at det er kandidater som har utvist interesse for stillingen, men som ikke har søkt av ulike grunner.

Jonny Finstads manglende medisinske bakgrunn er imidlertid ikke et hinder fra å få jobben.

– Medisinsk bakgrunn er ikke et krav, vi har gode erfaringer med nåværende direktør som jo ikke har medisinskfaglig bakgrunn.