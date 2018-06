Veterinær: – Helt feil å ta livet av friske dyr

Hvert år blir mange katter dumpet eller forlatt like før sommerferien. Dyrebeskyttelsen sier kastrering og sterilisering av kattene er eneste løsning på uønskede kattunger.

– Det er helt feil når katter mister livet på en måte som er verken smertefri eller fryktfri, har du fått deg et dyr har du faktisk ansvaret for et annet liv, sier Hanne Myrnes som er veterinær.

Tjener ingenting på arbeidet

Det vil koste omlag like mye å kastrere eller sterilisere katten din, som å avlive den. Og skal du avlive åtte kattunger blir det fort en dyr affære.

For å kastrere en hannkatt må du ut med mellom 1000 og 1500 kroner, og for å sterilisere ei hokatt koster det mellom 2000 og 2500 kroner. Må katten avlives vil det koste rundt 1500 per kattunge.

Men veterinær Hanne Myrnes hos Evidensia dyresykehus i Bodø presiserer at det ikke fungerer slik at folk bare kan komme til dem for å avlive friske dyr.

– Det er ikke slik at folk kan komme hit å kvitte seg med dyr som er friske, de er levende vesen som har livets rett. Og det er faktisk et ansvar eiere har valgt å påta seg, sier hun.

Myrnes forteller også at prisene for kastrering og sterilisering hos veterinær er så presset at de ikke har fortjeneste på arbeidet som blir gjort.

Hanne Myrnes er veterinær og sier folk må være klar over det ansvaret de påtar seg med å få seg dyr. Foto: Eirik Kadelburger

– Når vi ser på tidsbruk og ressurser burde det egentlig koste dobbelt så mye som det gjør i dag. Det er ingen jeg kjenner som tjener penger på det, men vi gjør det fordi vi ønsker at folk skal benytte seg av det, forteller veterinæren.

Den eneste fortjenesten de har fra kastrering og sterilisering er å vite at når dyrene drar kan de ikke få kattunger.

Forlater kattungene ute

Dyrebeskyttelsen jobber hvert år på spreng for å redde og hente inn katter når sommeren nærmer seg.

Denne kattungen slipper å vokse opp på et skittent lager, takket være innsatsen til dyrebeskyttelsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Grunnen til at katter ender opp uten hjem, er hovedsakelig fordi de går ukastrerte og ikke steriliserte. Det skaper uønskede kattunger, forteller Merethe Leirvik, hun arbeider som frivillig i Dyrebeskyttelsen Bodø.

De siste ti dagene har organisasjonen hentet inn 28 kattunger og tre voksne katter, og det er bare i Salten-området.

– Det er bra vi ikke er en gjeng med hevnmotiverte damer, for det er veldig mye fæle tilfeller, kan lederen i Dyrebeskyttelsen Bodø Vibeke Wensell Hakkebo fortelle.

Det er nemlig ikke ukjent for dyrebeskyttelsen at mange forlater kattene sine når sommerferien nærmer seg. Og Hakkebo sier det ikke finnes villkatter i Norge, annet enn Gaupen.

– Hvert år vet vi jo at mange katter blir stående uten hjem, så det blir veldig sprengt kapasitet hos fosterhjemmene våre. Nå har vi egentlig fulle fosterhjem, men alle kattene må fortsatt få et hjem, sier Connie Heian Olaisen som er frivillig i dyrebeskyttelsen.