Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Elever ved Granmoen skole ble nektet å delta i den årlige grøtfesten i Mosjøen, en tradisjon som samler tusenvis av folk.

Rektoren ved skolen forklarer at dårlig kommunikasjon og økonomi er grunnen til fraværet.

Elevene og FAU ved skolen er skuffet og frustrert over at de ikke fikk delta, spesielt siden busselskapet HTS Mosjøen hadde tilbudt gratis skyss.

Rektoren ved Granmoen skole sier at de skal se på mulighetene for hva de kan få til neste år.

Tusenvis av folk møtte opp for å ta del i det 300 meter lange grøtbordet i idylliske Sjøgata i Mosjøen sentrum fredag morgen. Det innbyggerne selv kaller verdens lengste grøtbord.

En tradisjon som i år samlet folk til å spise sammen i 11 minusgrader.

Alle skolene i kommunen var invitert. Én av dem glimret med sitt fravær.

Det var mange som møtte frem for å spise grøt i Mosjøen fredag morgen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Dårlig unnskyldning

– Det er ledelsen på skolen som stopper oss. Først var det økonomien som var problemet, men så fikk vi dekket buss, så da var jo ikke det et problem lenger. Jeg synes at det er en veldig dårlig unnskyldning for at vi ikke skal få dra.

Det sier elevrådsleder Emma Linnea Bolstad (14).

– Vi fikk ikke lov til å dra. Jeg syns det var veldig dumt, siden vi har aldri vært inkludert i det før, sier elevrådsleder ved Granmoen skole, Emma Linnea Bolstad. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bolstad og Kristine Mosheim er svært skuffet over at skolen ikke deltok under årets store grøtfest i Mosjøen.

– Vi går glipp av noe som skal skape et bra fellesskap i Vefsn kommune, og noe som er veldig artig for alle. Vi har aldri fått være på grøtfesten.

Kristine Mosheim stiller seg bak elevrådslederen og synes det er skikkelig dårlig at skolen ikke fikk dra.

– Vi går glipp av et kulturelt arrangement som skjer hvert år. Vi har aldri vært med på det og det er skikkelig dumt at vi ikke får være med. Vi går glipp av mye gøy og god stemning, soer Kristine Mosheim.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Vefsn kommune, Trine Fåkvam, sier at hun har forsteålse for at elevene ved Granmoen skole er skuffet.

– Det er skolen selv som må prioritere innenfor de budsjettene de har til enhver tid og jeg har ikke tenkt å gå inn å overstyre hva skolene skal bruke pengene sine på.

– Det er rektor som har ansvar for skolens budsjett, men det kan godt være en diskusjon som flere deltar på internt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Flere grunner til fraværet

Lederen i FAU ved Granmoen skole Dagfinn Mosheim mener det er veldig dumt at skolen ikke fikk delta på arrangementet:

– Jeg synes virkelig dette er urettferdig. Alle de andre skolene er representert, så hvorfor skal ikke Granmoen være representert på lik linje med de andre?

Mosheim er svært skuffet over rektors nei.

– Jeg kommer til å ta det opp i samarbeidsutvalgsmøte, som vi skal ha i neste uken og KFU som er den overordna organisasjonen der alle FAUene i Vefsn er samlet. Så får vi laget retningslinjer, som forhindrer at dette skjer flere ganger.

– Vi prøvde i fjor, da ble vi for sene. I år var vi ute et par uker i forveien og prøvde å komme i dialog med skolen, men det virker ikke som om det er noen interesse for å få det til.

– Dette er ei bygd som er tufta på dugnad. Dugnadsånden er stor så det hadde ikke vært noe problem å få det til om man vil.

Mosheim forteller at busselskapet HTS Mosjøen hadde lovet å skysse elevene til og fra Mosjøen gratis. Likevel sa rektor nei.

Rektoren ved Granmoen skole, Jostein Drevvatne, sier at det er flere grunner til at de ikke kunne delta i år.

Rektor ved Granmoen skole, Jostein Drevvatne. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er jo selvfølgelig praktiske grunner. Vi ligger i utkanten, og ble påkrevd med busskyss dit, så da er det et økonomispørsmål.

– Men FAU ville ta en del av regningen, og mener at skyssen var dekket?

– Vi har kommunisert med FAU, de har gjort forsøk på å hjelpe med eksterne krefter. De hadde ikke lykkes helt med det. Vi har diskutert muligheten for et spleiselag, og vi må ta opp med FAU, om vi kunne ha planlagt det bedre.

– Har det blitt diskutert med kommunen om de kan bidra økonomisk?

– Det har vi ikke diskutert. Kommunen er jo oss i denne sammenheng, og det er vårt budsjett. Det har ikke vært diskutert om det finnes midler andre plasser i kommunen som kunne brukes.

– Dere var heller ikke representert der i fjor?

– Jo, det kan jeg godt ta selvkritikk på, for det er klart at det er verdifullt å møte opp på grøtfesten med noen klasser. Vi kunne gjerne vært representert der med et par klasser.

Tar lærdom til senere

På spørsmål om skolen kommer til å registrere fravær på de som dro allikevel, sier rektor følgende:

– Vi har kontroll på hva slags elever vi har på skolen til enhver tid. Men det er ingen som blir belastet med det fraværet.

Rektoren sier at de skal se på mulighetene for hva de kan få til neste år, selv om dette også var konklusjonen etter fjorårets fravær.

Han gir ros til FAU for å engasjere seg, og forstår at de er frustrert.

– Ja det forstår jeg at de er, jeg syns det er flott at de har ambisjoner. At Granmoen skole skal være der det skjer. Så må jeg ta kritikk for at den planen og planleggingen ikke var i den retningen nå og da.

– Er du Grinchen?

– Det har jeg ingen formening om.