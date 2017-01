Vegtrafikksentralen: – Nå er det veldig travelt

Når NRK ringer til Vegtrafikksentralen i Mosjøen ringer det omtrent på alle telefoner på en gang.

– Her er det travelt for å si det mildt, sier trafikkoperatør Christer Berntsen.

– Her går det i ett. Det er veldig mye som ikke går som det skal i trafikken i Nordland, men det er problemer i Troms og Finnmark også, fortsetter han.

– Det er kanskje ikke så lett å oppsummere alt som er stengt?

– Nei, men kort oppsummert er det flere fjelloverganger som er stengt. I tillegg er det forsinkelser i ferge- og flytrafikken, sier Berntsen.

Stengt på Saltfjellet

E6 over Saltfjellet og var stengt i noen timer natt til torsdag på grunn av uværet. Etter å ha vært åpnet for kolonnekjøring på strekningen noen timer torsdag morgen, varslet Vegvesenet at veien igjen var stengt på ubestemt tid.

Flere andre fjelloverganger i Nord-Norge har fått merke været, blant annet Beiarfjellet, hvor det også er kolonnekjøring inntil værforholdene tillater ordinær ferdsel.

Trafikalt er det først og fremst Nordland som er rammet av uværet, selv om det på enkelte strekninger i Troms meldes om kraftig snøfall, isete veier og vanskelige kjøreforhold. I Finnmark ble det ut over torsdagen varslet om stadig flere veistrekninger som måtte stenges på grunn av is, vind og dårlig vær eller kun åpnes for kolonnekjøring – blant annet fylkesvei 98 over Ifjordfjellet.

Autovernet berga denne bussen fra å havne på havet ved Myrlandshaugen i Gratangen. Du trenger javascript for å se video. Autovernet berga denne bussen fra å havne på havet ved Myrlandshaugen i Gratangen.

Stengte veier

E10 er stengt ved Bjørnfjell, mens E69 er stengt mellom Skarsvåg og Nordkapp, opplyser Statens vegvesen. Det er snø- og isdekke og kraftig vind en rekke andre steder.

E12 ved Umbukta i Nordland, samt riksvei 73 over Krutfjellet er stengt på ubestemt tid på grunn av uværet. Det samme gjelder strekningen Jakobsbakken-Sandnes i Fauske kommune.

Sent onsdag kveld var E6 også stengt over Kvænangsfjellet, noe som innebar at det ikke var mulig å benytte den viktigste ferdselsåren mellom Troms og Finnmark. Denne strekningen er åpnet igjen, men Vegvesenet varslet torsdag ettermiddag at veien kunne bli stengt igjen på kort varsel hvis værforholdene tilsier det.

Det er kolonnekjøring på flere veistrekninger: Fv889 Snefjord-Havøysund, Fv888 Hopseidet-Mehamn, Fv263 Mehamn-Gamvik og Fv241 Kifjord-Dyfjord.

Innstilte fergeavganger

Av ferjestrekningene som er berørt er Holm-Vennesund, Levang-Nesna, Kilboghavn-Jektvik, Svolvær-Skrova, Fiskebøl-Melbu, Flostad-Søvika, Lonkan-Kaljord stengt inntil videre.

Hurtigruteskipet MS Lofoten som var på vei nordover fra Trondheim onsdag kveld la til kai i Folda, og kansellerte de videre anløpene i Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna og Ørnes. Først fredag vil skipet legge fra kai, nordover fra Tromsø.

Tidlig torsdag ettermiddag varsler rederiet at flere av fergene nordover må avvente værforholdene: MS Nord-Norge avbryter nordgående seiling ved Honningsvåg, og seiler sørover fra Hammerfest i henhold til ruteplanen fredag.