Væråret 2020 har startet med varmerekord, store nedbørsmengder, farevarsel for flom, snøskred og sterk vind.

Torsdag skaper været trafikale problemer i Nordland med innstilte ferger, stengte fjelloverganger og oversvømmelser.

På fylkesvei 12 på Altern i Rana jobber sivilforsvaret for fullt for å berge en strekning av den nye veien fra å renne ut.

– Under en strørunde i natt ble det oppdaget at vannet har rent under veien og gravd ut grunnen, sier Tore Norvoll, daglig leder fra J. Jacobsen Transport.

Slik ser værkartet ut fredag morgen. Et stormsenter er på vei og er ventet å treffe land fredag og øke til sørvestlig full storm på kysten. Foto: Meteorologisk institutt

Han forteller at de nå prøver å pumpe opp vann for å redde veien fra å renne bort. Samtidig hjelper Sivilforsvaret og Statens vegvesen til for å prøve å lede vannet vekk fra veien. Det var Rana Blad som først omtalte saken.

– Det er veldig vått. Først hadde vi mye snø. Så ble det 7-8 grader og veldig mye regn. Det ser heller ikke ut til å minke med det første, sier Norvoll til NRK.no torsdag.

Den værprognosen bekrefter vakthavende meteorolog Geir Bøyum.

– Det regner godt på Helgeland. Enkelte steder kan det komme opp mot 80-90 millimeter fram mot midnatt.

Han sier den kraftigste nedbøren er ventet på formiddagen.

– Men det vil bøtte ned etter det også.

På Altern i Rana jobber sivilforsvaret med å berge en strekning av den nye veien fra å renne ut. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Sterke vindkast og full storm på kysten

Og mens Meteorologisk institutt ser ut til å ha brukt de fleste fare- og værsymbolene for nordlandsværet (unntatt sol), så blir det ikke bedre med det første.

Fredag er en storm ventet å treffe land i Trøndelag og Nordland.

Da er vinden ventet å øke til sørvestlig full storm på kysten, og natt til lørdag dreiende nordvest. I forbindelse med stormsenteret ventes vindkast opp mot 35 m/s innover land, melder Meteorologisk institutt.

– Det blir et urolig vær, men kanskje ikke så kraftig nedbør. Samtidig blir det litt kaldere, så over 300 meter kommer nedbøren ned som snø.

Stor snøskredfare i Nord-Norge

Både på Helgeland, i Ofoten, Salten og på Svartisen er det meldt om stor fare for snøskred torsdag. Flere andre steder er det meldt om betydelig snøskredfare.

Fokksnø med dårlig binding mellom lagene og våt snø med opphopning av vann på grunn av mildværet gjør at det er utstedt varsel i faregrad fire (rød) og i faregrad tre (oransje) fra NVE.

Snøskredene kan både utløses naturlig og ved at personer beveger seg i utsatte områder. Folk på tur bes om å holde seg unna terreng brattere enn 30 garder.

Farevarslene gjelder både i Troms, deler av Finnmark, i Ofoten og på Helgelandskysten, samt på Sunnmøre og i Hardanger og på Voss.

I tillegg har Meteorologisk institutt utstedt gult farevarsel om mye og sterk vind både i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og i fjellstrøkene i Sør-Norge.

Det nye året har startet vått og vindfullt. Her fra moloen i Bodø 1. nyttårsdag. Fortsatt er det ventet mer uvær. Foto: Kjetil Skogen

Enkelte steder på Helgeland kan få opp mot 80-90 millimeter regn fram mot midnatt. Foto: Lars-Petter Kalkenberg