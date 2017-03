Vant fellesstart

Marthe Kråkstad Johansen fra arrangørklubben Bossmo og Yttern IL vant i formiddag fellesstart i klassen 18 år under NM i skiskyting i Mo i Rana. Med seieren vant hun også Norgescupen for junior 18 år. I klassen 17 år for gutter ble Martin Alfheim fra Bossmo og Yttern nummer tre i fellesstart.