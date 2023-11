Vågan Ap melder seg ikke ut av Ap

Debatten rundt sykehusstruktur i Nordland fortsetter å rase, samt skape splid.

I helga sa lokallaget i nabokommunen takk og farvel til eget parti. 43 personer meldte seg ut av Vestvågøy Arbeiderparti i protest mot forslaget om å degradere sykehuset i Lofoten til et distriktsmedisinsk senter.

I kveld hadde politikerne i Vågan et møte i Svolvær med én sak på agendaen.

Etter tre timer med diskusjoner er det klart at partilaget i Vågan ikke følger etter.

– Vi melder oss ikke ut nå. Vi velger å stå i den kampen og jobbe innover i partiet for å kunne påvirke prosessen videre. Men dersom Arbeidsgruppe 1 sitt forslag vinner fram, vil vi ta en ny vurdering, sier leder Marit Olsen i Vågan Arbeiderparti, som også er varaordfører i kommunen.

Olsen forteller om et følelsesladd møte.

– Folk har kjent på kroppen hvor viktig det er å ha et sykehus og en akutt funksjon. Det er vel ingen her som ikke har hatt bruk for akuttfunksjonen. Mange føler seg sviktet av den sentrale ledelsen, og føler at vi ikke blir sett eller hørt.

Olsen sier det ikke var nødvendig med en avstemming for å bli enig.

– Men veldig mange har vurdert å melde seg ut selv. Mange vil egentlig fortsette å vurdere det.

Hun er ikke overrasket over at Ap faller på en fersk meningsmåling i Lofotposten.

Ni av ti Ap-velgere har forlatt partiet i Lofotens største kommune på en partimåling som er gjennomført etter at forslaget til sykehusstruktur ble lagt fram.

Bare to partier er mindre enn Arbeiderpartiet på målingen i Lofotens mest folkerike kommune, Vestvågøy med 11.500 innbyggere, viser målingen InFact har laget for Lofotposten.

Målingen ble gjennomført fire dager etter at hele kommunestyregruppen til Ap, styret i lokallaget og flere medlemmer meldte seg ut av partiet. Utmeldingene kom som protest mot forslaget som kan føre til at Lofoten mister både døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud.

– Det er jo fantastisk hvis det er 8 prosent som har tiltro til Arbeiderpartiet. Det er nesten mer enn vi fortjener. Vi håper at vi skal nå fram med våre argumenter. Vi begynner i hvert fall å få litt tro på at det kan la seg gjøre. Om vi kan snu det, det vet jeg ikke. Men vi skal i hvert fall stå i det og gjøre alt vi kan.