SISTE: Uværet er ventet å slå hardt inn over Lofoten og Vesterålen.

Onsdag morgen er Gimsøybrua, Kåkernbrua og Rafsundbrua stengt på grunn av veldig sterk vind.

– Akkurat nå så blåser det 39,6 m/s på Rafsundbrua, sier vakthavende meteorolog til Lofotposten litt før klokken halv seks.

Vindstyrke over 32,6 sekundmeter regnes som orkan styrke.

Ifølge avisen er har også Posten stanset utkjøring av post i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes onsdag. Det samme gjelder Laukvik og Gimsøya i Vågan, med forbehold om at flere ruter også kan bli rammet.

Utenfor Harstad er Sandsøybrua tidvis stengt på grunn av sterk vind.

Vegvesenet har utplassert trafikkvakter ved Tjeldsundbrua og Rafsundbrua for å forsikre at mulig ferdsel over de går trygt for seg.

Like før klokken 07.00 sier trafikkoperatør Siril Veiåker Nilsen at Tjeldsunsbrua er stengt, men at det har vært mulig å passere på gulblink tidligere.

Hun sier at det ikke er så mange stengninger i Troms og Finnmark, men at det er stengt over Ifjordfjellet og Snefjord-Havøysund, hvor veien er stengt grunnet snøskred.

– Ellers er den en god del glatt vei og det er også denne vinden som i dag vil bli uforutsigbar, sier Veiåker Nilsen.

Klokken 07.15 melder også Vegvesenet at E6 over Sennalandet er stengt grunnet uværet. Ny vurdering tidligst klokken 12.00

I tillegg er to flyavganger til Bodø fra Harstad/Narvik og Andenes innstilt.

Også flere fergeavganger er innstilt, og enkelte veistrekninger er stengt som følge av uværet.

Også Hurtigruten MS Nord-Norge kansellerer alle anløp imellom Hammerfest og Kirkenes fra tirsdag til torsdag.

Hurtigbåtene Nordlandsekspressen og Helgelandspendelen er også kansellert.

Kansellerte fergeanløp Ekspandér faktaboks Nordland: Bodø - Moskenes

Bodø - Værøy - Røst - Moskenes

Bognes - Lødingen

Bognes - Skarberget

Fiskebøl - Melbu

Nordnesøy - Kilboghamn

Nesnaøyene

Svolvær - Skrova Troms: Hansnes–Karlsøy–Vannøy

Sørrollnes

Botnhamn - Brensholmen

Breivikeidet - Svendsby Oppdatert klokken 07.08

Venter svært kraftige vindkast

Meteorologisk institutt har sendt ut en rekke farevarsel. Det er ventet svært mye regn og svært kraftige vindkast i deler av Nordland og Troms. Mest utsatt er Lofoten og Vesterålen.

– Det er svært kraftige vindkast som ventes på 33–38 meter per sekund. I slikt vær er det fare for trær som kan velte. I tillegg er Lofoten relativt utsatt for høye bølger. Disse kan slå hardt inn mot land. Det sier statsmeteorolog Trond Lien til NRK. Han oppfordrer folk til å ikke ferdes unødvendig ute. Flere lasteskip skal ha søkt nødhavn, og det er ventet opp mot 25 meter høye bølger.

Værvarsel for Nord-Norge onsdag Ekspandér faktaboks Nordland Minking til sørvestlig liten til stiv kuling, kan hende sterk kuling på kysten i sør. Overgang til sludd- og snøbyger. Torsdag ettermiddag dreining til nordvestlig liten kuling, først i nordlige deler. Fortsatt sludd- og snøbyger. Troms Sørvestlig sterk kuling utsatte steder, minkende til liten kuling, men torsdag ettermiddag periodevis sørvestlig sterk kuling på kysten av Nord-Troms. Overgang til sludd- og snøbyger. Seint torsdag ettermiddag dreining til nordvestlig liten kuling. Fortsatt sludd- og snøbyger. Finnmark Sørlig liten kuling, torsdag morgen økende til sørvestlig sterk kuling på kysten. Sludd og snø, vesentlig i vest. Torsdag ettermiddag dreining til vestlig liten kuling, først i vest. Sludd- og snøbyger i vest, ellers for det meste oppholdsvær. Dette melder Meteorologisk institutt onsdag morgen.

Meteorologen ber folk sikre løse gjenstander og være obs.

– Bølgeblikkplater kan typisk løsne og det kan være skummelt.

Det er sendt ut oransje farevarsel for nedbør. Det kan komme opp mot 40–60 mm på 12 timer og 60–80 mm på et døgn. Foto: Meteorologisk institutt

Anbefaler folk å ta det med ro

Det er flere stormsentre nord i Atlanterhavet som skaper utfordrende værforhold i Nord-Norge, med både lokalt store nedbørsmengder og kraftige vindkast. Mest utsatt er Lofoten og Vesterålen.

Asgeir Jordbru er fylkesberedskapssjef i Nordland. Han anbefaler folk til å ta det med ro.

– Det er egentlig en dag for å holde seg mest mulig hjemme og ikke dra ut og kjøre. Det er lurt å sikre gjenstander. Det er greit å ta en ekstra sjekk på at det ikke ligger noe løst. Da er det i så fall en stor sjanse for at det blåser av gårde.

Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Og må man ut, ber han folk sjekke været godt.

– Det er meldt sterk vind slik at veier og bruer stenges da det vil være fare for at trær faller over veien. Det er også meldt mye nedbør slik at det kan bli mye vann i veibanen også.

Stenger skoler

I går blåste en rekke kjøretøy av veien i Nord-Norge, samtidig som sterk vind og mye nedbør stenger en rekke fergesamband. Widerøe innstilte også flere av sine avganger i nord. Og det verste været kommer først i dag.

Farevarsler Ekspandér faktaboks Svært mye regn Det er sendt oransje farevarsel om svært mye regn for Lofoten, Vesterålen og deler av Sør-Troms. Det forventes mellom 40-60 millimeter regn på 12 timer, fra onsdag formiddag til natt til torsdag. I tillegg kan det komme 60-80 millimeter på et døgn. Nedbøren avtar natt til torsdag. Svært kraftige vindkast Det er også sendt oransje farevarsel for svært kraftige vindkast for Lofoten, Vesterålen og deler av Troms fra natt til onsdag til sent onsdag kveld. Her forventes det svært kraftige vindkast mellom 33-38 m/s fra sør og sørvest. I middelvind ventes det full, og kan hende sterk storm. I tillegg er det gule farevarsler om vindkast for store deler av Nord-Norge. Her ventes det lokalt kraftige vindkast på mellom 27-33 m/s.

Lofoten, Vesterålen og kyststrøkene i Troms vil særlig merke været, sier meteorologen.

Her er blant annet en rekke ferger innstilt.

Uværet har også fått kommuner i Lofoten til å ta grep.

I utsatte strøk kan vindkastene komme opp i over 35 meter per sekund. Foto: Meteorologisk institutt

Skoleskyssen i hele Lofoten er innstilt. Det har ført til at det ikke føres fravær på skolene i Vågan kommune. Samtidig har Flakstad barne- og ungdomsskole valgt å stenge på grunn av uværet.

– Bussene går ikke, bruer er stengt og det er til sikkerhet for elevene rett og slett, sier rektor ved skolen, Britt Rasmussen.

Også i Vestvågøy stenges alle skoler, barnehager og SFO.