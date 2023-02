– Jeg mener det er uforsvarlig av Vågan kommune å holde skolene åpne.

Det sier Ane Baardsgaard. Hun bor på Laukvik i Vågan kommune, hvor de ikke har planer om å stenge skolene grunnet uværet.

Her er det meldt om middelvind på 23 meter per sekund, med vindkast på opp mot 35 meter per sekund.

Lofotposten melder at flere lasteskip ha søkt nødhavn. Det er ventet opp mot 25 meter høye bølger.

Selv jobber Baardsgaard som lærer på Aust-Lofoten videregående skole. For å nå jobb må hun kjøre hjemmefra klokken 7.

Skoleskyssen i hele Lofoten er innstilt og Baardsgaard er bekymret for skoleveien datteren Luna på ni år i så fall må gå alene.

– Her ute i Laukvik er det hverken gatelys på lengre strekninger og den smale veien mangler fortau.

Slik ser deler av skoleveien til ni år gamle Luna ut. Skolebussene er innstilt på grunn av uværet, men skolene i kommunen holder likevel åpent. Foto: Privat

Gjøres individuelle vurderinger

Veslemøy Drangevåg er kommunalsjef for oppvekst og inkludering i Vågan kommune.

Hun sier det ikke er grunnlag for å stenge skolene slik værmeldingen er nå.

– Middelvinden er ikke så sterk og vi avventer foreløpig. Det er meldt vind fra sørvest og det er ikke den vindretningen som utgjør mest skade på bygninger og slikt.

Hun sier skolene og barnehagene tar sine forholdsregler om barna skal være ute i friminuttene.

I utsatte strøk kan vindkastene komme opp i over 35 meter per sekund. Foto: Meteorologisk institutt

Kommunalsjefen sier at dersom det skulle øke på, så kan de vurdere stenging.

– Men det kommer ikke melding om at vi stenger skolene i Svolvær og Kabelvåg på sørvest vindretning.

Gimsøy oppvekstsenter har selv valgt å kjøre digital undervisning onsdag, da skolen ligger på en byggeplass. I tillegg er området hardt utsatt for vind.

– Det gjøres individuelle vurderinger, men det er opp til enhetsleder å ta avgjørelsen om å stenge.

Ber folk passe på

Vakthavende meteorolog, Trond Lien, sier til NRK at han oppfordrer folk til å ikke ferdes unødvendig ute.

– Det er svært kraftige vindkast som ventes på 33–38 meter per sekund. I slikt vær er det fare for trær som kan velte. I tillegg er Lofoten relativt utsatt for høye bølger. Disse kan slå hardt inn mot land.

Meteorologen ber folk sikre løse gjenstander og være obs.

– Bølgeblikkplater kan typisk løsne og det kan være skummelt.

I tillegg til den sterke vinden, er det sendt ut oransje farevarsel for nedbør. Det kan komme opp mot 40–60 mm på 12 timer og 60–80 mm på et døgn. Foto: Meteorologisk institutt

Tenker på elevenes sikkerhet

Flere skoler i Vågan har derimot valgt å ikke føre fravær. Baardsgaard mener selv det er feil å legge ansvaret på foreldrene om barna skal møte på skolen eller ikke.

– Det er sendt ut oransje farevarsler. Jeg mener Vågan kommune risikerer barns trygghet ved å bagatellisere klare varsel. Meteorologisk institutt fraråder ferdsel ute.

– Vinden kommer rett fra havet på den smale, mørke og lange veien til skolen, som jeg mener kommer til å være direkte farlig i morgen.

Flakstad barne- og ungdomsskole velger å stenge på grunn av uværet.

– Bussene går ikke, bruer er stengt og det er til sikkerhet for elevene rett og slett, sier rektor ved skolen, Britt Rasmussen.

Hun sier busselskapene er blitt mye flinkere til å tenke sikkerhet for elevene, noe de er veldig takknemlige for.