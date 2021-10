– Det var et såre strev, sier nordlysfotograf Gjermund Holtet.

Natt til søndag var det varslet uvanlig kraftig nordlysaktivitet over hele landet. Årsaken var et massivt utbrudd på sola for et par dager siden.

– Det kalles en massive solar ejection, en uvanlig sterk solstorm. Det skjer kanskje 20 ganger i året, sier Fred Sigernes, leder på Kjetil Henriksen Observatoriet, verdens største optiske observatorium for studier av nordlyset.

Dette hadde Gjermund Holtet fått med seg.

GJØR DET FOR NATUROPPLEVELSEN: Ifølge Gjermund Holtet er det beste med å fotografere nordlyset det å komme seg ut i naturen, i fred og ro, gjerne på en plass uten trafikk, lys og for mange folk. Foto: Gjermund Holtet

Men i Mo i Rana der han bor, var det overskyet. Så han kjørte syv mil til Nesna, før han snudde og kjørte åtte mil tilbake den andre veien, til Raudvatnet.

– Jeg har noen steder der jeg vet det er litt lettere skydekke, forteller Holtet.

Resultatet av den 15 mil lange kjøreturen kan du se her:

Nye muligheter for nordlys i kveld

Men han var ikke den eneste som var ute og fotograferte nordlyset lørdag kveld. Faktisk ble det observert nordlys så langt sør som i Nederland, kan leder for Produkt- og teknologiutvikling for værtjenesten Yr i Bodø, Fredrik Hammerfjeld, fortelle.

Men du har fortsatt muligheten til å ta noen gode nordlysbilder, også i kveld, skal vi tro professor Fred Sigernes.

Nordlysaktiviteten måles i den såkalte KP-indeksen. Den går fra null til ni. Lørdag var KP-en på seks.

Hva er KP-indeks? Ekspandér faktaboks KP-indeks er en måleenhet for å beregne sannsynligheten for å se nordlys

Stammer fra tysk, «planetarische kennziffer» og betyr planetarisk nummer.

Et numerisk system fra 0–9 som beregner styrken på de geomagnetisk aktivitet. Alt over 5 er kategorisert som en geomagnetisk storm.

Solstormen AR2673 som traff jorden i september 2017 ga en KP-indeks på 8 og ga svært kraftig nordlys. Kilde: Nordlysvarsel.com

– Søndag blir det faktisk helt opp i KP syv. Det er veldig kraftig! Folk bør komme seg ut i dag også hvis de vil se nordlys. De kan faktisk se nordlys helt ned til Oslo, sier Sigernes.

Slik tar du gode nordlysbilder

Gjermund Holtet kjøpte seg sitt første skikkelige kamera for omtrent 15 år siden.

Hans beste råd for å ta gode nordlysbilder er få, men konkrete:

Skaff deg et kamera som fungerer godt med høy ISO (kameraets lyssensitivitet).

Ikke bruk for lang lukkertid. En lukkertid på mellom fire og seks sekunder kan gi fine strukturer i bildet, ikke bare farger.

Kjøp deg et godt stativ, og kom deg ut.

Men ikke alle har et godt kamera for hånden. Det trenger ikke hindre deg fra å ta gode nordlysbilder. De nyeste mobiltelefonene har kamera som faktisk kan fange nordlyset bra.

