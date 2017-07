Ut på tur i kajakk? Her er 10 råd du bør lese

Kajakkinstruktør Regine Mørk i Den Norske Turistforeningen beskriver en enorm interesse for kurs og kajakkleie i år. I løpet av sommeren vil 100.000 ha gjennomført kajakkurs og fått utdelt såkalt Våttkort.

Regine Mørk i Den Norske Turistforeningen anbefaler kurs før en legger i vei. Foto: Privat

De siste 10 årene har 42 personer omkommet i kajakkulykker i Norge, men Mørk mener likevel kajakk ikke er farligere fritidsaktivitet enn mye annet.

– Du har store muligheter til å justere vanskelighetsgraden ut fra hvor du padler og hva slags kajakk du velger, og så lenge man kjenner sine egne begrensninger og tar forholdsregler, er det helt trygt, sier Mørk.

NRK har snakket med Turistforeningen, Norges Padleforbund og Redningsselskapet, og laget en liste over for å få trygge padleturer.

1. Planlegg turen

Selv legger Mørk alltid opp sine turer opp etter hvor vinden blåser, slik at hun har medvind på tilbaketuren.

– Det kan være veldig tungt å få motvind på tilbaketuren, når du allerede er sliten etter padlingen, sier hun.

Sven Anderssen, som er generalsekretær i Norges Padleforbund og har rundt 40 års erfaring med kajakk, ser vel så mye på båttrafikken.

– Jeg prøver alltid å holde god avstand til trafikkerte område, sier Anderssen.

2. Husk nødvendig sikkerhetsutstyr

Det finnes mye forskjellig utstyr, men hva er det viktig å ha med seg? Flytevest har de fleste hørt om, men kanskje er «årepose», «lensepumpe» og «radarreflektor» nye begrep for deg.

Ifølge ekspertene er dette det du burde ha med deg på turen:

Utstyr du bør ha med deg Ekspandér faktaboks Flytevest . Denne er påbudt, og bør ha sterke farger, reflekser og lommer for utstyr du trenger hvis du havner i vannet (for eksempel mobiltelefonen).

. Denne er påbudt, og bør ha sterke farger, reflekser og lommer for utstyr du trenger hvis du havner i vannet (for eksempel mobiltelefonen). Årepose . Brukes for å komme seg opp i kajakken ved velt, spesielt viktig på lengre turer, eller for uerfarne padlere som ikke er helt stødige på egenredning (det å komme seg opp i kajakken igjen).

. Brukes for å komme seg opp i kajakken ved velt, spesielt viktig på lengre turer, eller for uerfarne padlere som ikke er helt stødige på egenredning (det å komme seg opp i kajakken igjen). Åreline . Brukes for å feste åra slik at du ikke mister den, men dette er ifølge Mørk noe omdiskutert, og litt smak og behag, da lina også kan være i veien ved velt. Anderssen forteller at mange heller har med sammenleggbare reserveårer.

. Brukes for å feste åra slik at du ikke mister den, men dette er ifølge Mørk noe omdiskutert, og litt smak og behag, da lina også kan være i veien ved velt. Anderssen forteller at mange heller har med sammenleggbare reserveårer. Lensepumpe . Brukes for å tømme kajakken for vann ved velt.

. Brukes for å tømme kajakken for vann ved velt. Fløyte . Brukes for å signalisere at du trenger hjelp, og høres gjerne bedre på sjøen enn roping.

. Brukes for å signalisere at du trenger hjelp, og høres gjerne bedre på sjøen enn roping. Kniv . Redningsselskapet anbefaler at du alltid har en kniv lett tilgjengelig på sjøen, i tilfelle du blir sittende fast og raskt må komme deg løs. Dette er spesielt viktig hvis du padler med åreline, sier Anderssen fra Padleforbundet.

. Redningsselskapet anbefaler at du alltid har en kniv lett tilgjengelig på sjøen, i tilfelle du blir sittende fast og raskt må komme deg løs. Dette er spesielt viktig hvis du padler med åreline, sier Anderssen fra Padleforbundet. Mobiltelefon eller håndholdt VHF, vanntette eller i vanntett forpakning.

vanntette eller i vanntett forpakning. Et lite LED-lys slik at du synes bedre i mørket.

slik at du synes bedre i mørket. Radarreflektorer . Slike kan være fine å ha hvis du skal ferdes der det er mye trafikk fra større båter. Anderssen anbefaler at du fester dem på årebladene, siden de er i bevegelse og vil synes best på radar.

. Slike kan være fine å ha hvis du skal ferdes der det er mye trafikk fra større båter. Anderssen anbefaler at du fester dem på årebladene, siden de er i bevegelse og vil synes best på radar. Tørre skifteklær i vanntett pose . Mørk anbefaler at du alltid pakker ullklær, og har en solid pakkepose som tåler å ligge i vann.

. Mørk anbefaler at du alltid pakker ullklær, og har en solid pakkepose som tåler å ligge i vann. Førstehjelpsutstyr.

– Men man kan ikke kjøpe seg fri fra manglende ferdigheter, uansett hvor mye utstyr du har med, er det viktig at du kan bruke det, sier Sven Anderssen.

3. Øv på å velte

Det er viktig å vite hvordan man skal te seg når uhellet er ute. Derfor anbefaler ekspertene at man jevnlig øver seg på å komme ut av – og opp i – kajakken ved velt under ulike vær- og vindforhold.

– Dette bør man gjøre i starten av hver sesong, og gjerne flere ganger enn det også, sier Mørk.

Hun anbefaler å øve i en vik eller en bukt der vinden tar deg inn mot land hvis du mot formodning ikke skulle komme deg opp i kajakken igjen.

Kajakksafari ved Tunnsjøflyan i Røyrvik. Foto: Bengt Steinar Nordbakk

5. Padle i nærheten av land

Det er to fordeler med dette: Det ene er at det er kortere vei å svømme inn til land dersom du velter og ikke kommer deg opp i kajakken igjen, det andre er at du i stor grad unngår store og eller raske båter.

– Dessuten er det mer interessant å padle nært land; du ser mer fugle- og dyreliv, og så blåser det ofte mindre der enn midt ute på fjorden, sier Mørk.

Anderssen er enig, men legger til at man bør være oppmerksom på «reflekssjø» nært land, hvor bølger slår tilbake fra bratte berg og lignende.

Kajakkpadling kan by på spektakulære naturopplevelser. Foto: NRK

6. Kle deg etter temperaturen i vannet

Hvis du faller i vannet kan nedkjøling raskt tappe deg for krefter, noe som øker sjansen for drukning. Mørk anbefaler tørrdrakt om vinteren, og ullundertøy vår og høst.

På varme sommerdager kan det være fristende å padle med lettere bekledning, men da er det ifølge Mørk desto viktigere at du holder deg nært land.

Anderssen padler alltid med tørrdrakt hvis han padler alene og det er kaldere enn 12 grader i vannet.

7. Vær synlig

Som kajakkpadler ligger du lavt i vannet og trenger all synligheten du kan få. Redningsselskapet anbefaler sterke, fluoriserende farger og store reflekser, spesielt på redningsvesten.

Husk at du synes ekstra dårlig for båter som kommer mot deg med solen imot, og når du ligger i ro og årene ikke er i bevegelse.

Lys på kajakken og/eller vesten er viktig hvis du er ute i mørket, og gjør det enklere for letemannskaper å finne deg i mørket hvis noe går galt.

Det kan være lurt å padle flere sammen. Foto: Privat

8. Vik for motorbåter

Robåter har vikeplikt for motorbåter, og en kajakk er ikke noe unntak. Siden den i tillegg ligger lavt i vannet, er det tryggest å holde god avstand.

Når du må krysse andre båters kurs, kryss alltid på tvers av kursen, slik at du raskest mulig kommer klar av dem.

– Jeg legger ofte opp rutene mine slik at jeg padler fra øyer og holmer. Da er jeg mest mulig skjermet for motorbåter, sier Anderssen.

9. Det er tryggere å padle flere sammen

– Større grupper synes bedre i vannet, og kan hjelpe hverandre hvis uhellet er ute. Det å padle alene setter større krav til både ferdighetene og utstyret, sier Anderssen.

– Men pass på å la den tregeste padleren sette tempoet, hvis ikke spres gruppa i løpet av turen, og da mister man litt av den tryggheten, sier Mørk.

10. Meld alltid fra hvor du skal padle

Husk også å meld fra når du skal være tilbake.

Telefon eller VHF er ingen magisk løsning, og hvis det tekniske utstyret svikter er det desto viktigere at folk vet hvor du er dersom uhellet er ute, sier Anderssen.

Søk tilflukt på land hvis forholdene blir for tøffe. Ikke ta sjanser hvis du er i tvil om forholdene på sjøen.

Redningsselskapet sier: «Hvis du er i tvil, er du ikke i tvil», og mener med det at du da skal holde deg på land.