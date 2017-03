Ungdomen vender seg mot eige parti

AUF i Nordland kjempar i dag for å få Nordland Arbeiderparti til å snu. Dei er positive til konsekvensutgreiing av havområda utanfor Lofoten, og skal behandle saka på årsmøtet i dag. Samstundes ynskjer ungdomspartiet å stogge vedtaket. – Me veit dette kjem til å verte utfordrande, men me kjem ikkje til å sleppe denne saka, seier Emelie Johansen, politisk nestleiar i AUF i Nordland.