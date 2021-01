Hunden Tuva ble fastklemt i ulovlig fotsaks: – Det er galskap å gjøre noe slikt

Det ble en svært smertefull og skremmende start på det nye året for hunden Tuva og resten av turfølget som var på skitur, da hunden ble sittende fast i en slagfelle.

– Det var helt forferdelig. Det er fullstendig ulovlig. Det er rett og slett galskap å gjøre noe slik, sier hundeeier Aagot Jacobsen.

Slike feller er ulovlige i dag.

Saken ble først omtalt av Helgelendingen.

Nytteløst å få åpnet fella

Under nyttårsturen ved Majavatn på Helgeland hadde Jacobsen hunden løpende løs.

– Hun var i nærheten hele tiden. Det er ikke båndtvang i dette området, forteller Jacobsen.

Plutselig hørte turfølge at hunden bjeffet og hylte.

– Da så jeg henne ved noen busker. Det virket som hun fortvilt prøvde og komme seg bort fra noe.

Matmor la på sprang bort til hunden, som hun først mistenkte hadde satt fast selen i noe. Til sin store forskrekkelse oppdaget hun i stede at hunden hadde satt seg fast i en felle.

Ifølge Jacobsen var hunden desperat.

– Jeg forsøkte å åpne fella, men det var nytteløst. Så jeg konsentrerte meg om å holde på hunden, trøste og roe henne ned, mens de andre kom løpende til.

Bildet viser saksa som hunden Tuva fikk foten fast i, under en skitur i år. Foto: Privat

Redningen ble en god hyttenabo

– Vi skjønte at vi ikke hadde nok å hjelpe oss med. En i turfølget ringte en hyttenabo som kom kjørende med snøskuter ganske kjapt.

Han hadde med seg en solid kniv, forteller Jacobsen. Med kniven, en stokk og rå håndmakt fikk de til slutt løs hunden. Jacobsen tror de brukte en halvtime på å få løs hunden.

Bortsett fra noen små sår, tyder ingenting på at hunden fikk noen større skader etter hendelsen.

– Det har gått utrolig bra. I ettertid tenker vi mye på hvor galt dette kunne gått. Barna kunne ha gått der, eller så kunne hunden ha fått snuten sin i fella. Men det er bortkastet å tenke slik, når dette gikk så bra.

En alvorlig hendelse

Politiet har etter tips selv valgt å anmelde hendelsen. Det forteller Atle Rokkan som er miljøkrimkoordinator i politiet.

– Det ene er jo det med hunden, og at den ble skadet. Det andre er det faktum at den fella ikke er greit i utgangspunktet. Uavhengig om hundeeieren anmelder, så er dette et straffbart forhold som politiet anmelder selv, sier Rokkan.

Politiet skal undersøke fella onsdag denne uka.

Rokkan sier at han kjenner til at det har vært gjort funn av lignende felle på Helgeland tidligere, men at han ikke kjenner eksakt til hvor denne ble funnet.

– Vi etterforsker saken, og tar gjerne imot tips dersom noen har opplysninger om dette, avslutter Rokkan.

Kan være mørketall

Hvor utbredt slike feller er, er vanskelig å si noe sikkert om.

Seniorrådgiver Vegar Pedersen hos SNO i Nordland forteller at rovviltkontaktene kommer over ulovlige feller med noen års mellomrom.

– Det forekommer, men heldigvis sjeldent. De siste 10 årene snakker vi om fem-seks tilfeller, forteller Pedersen til NRK.

Vegar Pedersen hos SNO, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak. Foto: SNO

Han sier det ikke er lett å si noe om omfang. Det er nemlig vanskelig å oppdage feller som er satt ut. Det gjør at det kan være mørketall.

– Det var en gang slike feller var tillatt. Men de fellene vi kommer over, er ikke feller som er satt ut for lenge siden. Det er feller som er satt ut nylig, åpenbart for å ta livet av rovvilt. Vi anmelder sakene, men de henlegges på grunn av ukjent gjerningsperson.

– Hvilke feller er lov per i dag?

– Det er lov å bruke slagfelle til fangst av bever, men det stilles strenge krav til utforming og plassering, for å unngå at man fanger andre arter enn det fella er ment for.

Mindre feller brukes til fangst av mår, mink og røyskatt. De plasseres gjerne i kasser for å unngå skade på andre dyr som katt, hund og fjellrev, forteller Pedersen.

Hans kollega, regional fellingsleder Martin Drevvatn, har tatt en titt på bildene i forbindelse med denne konkrete saken, og opplyser at det Tuva ble utsatt for er en fotsaks beregnet på rovdyr.

– Lignende sakser brukes i Canada til fangst av blant annet mår, rev, jerv, gaupe og ulv.

Mottar flere tips om slike feller

Leder i NOAH og veterinær Siri Martinsen forteller at de har mottatt tips om lignende feller.

Leder i NOAH og veterinær Siri Martinsen. Foto: Robert Hansen / NRK

– Ja, vi har dessverre fått meldinger om flere ulovlige typer feller. Noen er lovlige, men satt opp på en ulovlig måte, og noen feller er helt klart ulovlige. Vi ønsker å koble oss på denne saken, og anmelde dette.

Jaktkonsulent Roar Lundby hos Norges Jeger- og Fiskerforbund skriver i en e-post at de tar avstand fra bruk av ulovlige feller.

– Det ser dessverre ut som dette er en svanehals, altså en åtesaks for rev. Disse felletypene har vært forbudt i mange år, og ble forbudt en eller annen gang på 2000-tallet, skriver han i e-posten.