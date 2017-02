UEFA-penger til Glimt

UEFA utbetaler 206.000 euro til Bodø/Glimt på grunn av daværende Glimt-keeper Hannes Halldorssons deltakelse under EM i fjor, skriver Nettavisen. Mesteparten av pengene gikk som avtalt til islendingen selv, forteller Glimt-direktør Bjørn Tore Hansen til Avisa Nordland. UEFA offentliggjorde i dag oversikten over hvilke klubber som får kompensasjon for å ha frigitt spillere til EM-kvalifiseringen og selve EM.