«Vi kan ikke se at du har respondert innen fristen, som utløp 29. november. Dersom du ikke legitimerer deg for oss snarest, er vi dessverre pålagt å begrense kundeforholdet ditt».

Dette er en del av SMSen som glemske bankkunder har fått det siste døgnet.

Der får de nok en påminnelse om at de må få vist fram gyldig legitimasjon, for at bankene skal være helt trygge på identiteten til kundene sine.

Det skjer etter at norske myndigheter har bedt bankene sørge for oppdatert legitimering.

Stein Vidar Loftås, Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: Petter Strøm / NRK

– Av dem som har fått purring på SMS regner vi med at cirka 10.000 er aktive kunder som må legitimere seg. Altså som bruker oss som sin hovedbankforbindelse. Men det er vanskelig å si nøyaktig, da mange har flere bankforbindelser, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i Sparebank1 Nord-Norge.

I høst har Sparebank1 derfor ringt, skrevet brev og sendt SMSer for å få kundene til å vise fram legitimasjon. Bankansatte har også reist rundt i grisgrendte strøk, for å komme kundene i møte. Men beskjeden har ikke gått helt hjem hos alle.

De risikerer nå konsekvenser.

Dette kan bli konsekvensene

– Dersom vi må gå til det skritt å sperre kontoer, vil de i praksis ikke kunne benytte sitt kundeforhold til betalinger etc. Men innestående på konto tilhører selvsagt kunden, sier Loftås i Sparebank 1.

Oops - har du glemt å legitimere deg? Slik gjør du det Ekspandér faktaboks Møt opp hos banken Ta med deg din legitimasjon og møt opp personlig på ett av de 38 kontorene i Nord-Norge. Du kan legitimere deg i SpareBank 1-kontorer i andre deler av landet. Send en kopi eller bilde av legitmasjon Dersom du har lang vei til nærmeste kontor eller av andre grunner er forhindret til å komme innom oss, kan du sende en kopi av din legitimasjon. Kopien må være i farger og av god kvalitet. Teksten skal være lesbar, og bildet av deg skal være mulig å bruke til å identifisere deg. Hvis du har BankID fra SpareBank 1 Nord-Norge eller andre norske banker, kan du sende inn bildet eller kopien digitalt. Hvis du ikke har BankID, kan du laste ned et skjema på bankens nettside som du fyller ut og sender inn sammen med kopien av legitimasjonen. Du finner adresse og ytterligere informasjon i skjemaet. Legitimering med BankID Gjelder kun for de som ikke har bankkort med bilde eller BankID utstedt av SpareBank 1 Nord-Norge. Da kan de i så fall logge inn med BankID og svare på noen spørsmål. Kilde: Sparebank1

Alle banker i Norge må forholde seg til det nye regelverket, men det er ulik praksis fra bank til bank.

Nordea hadde satt 1. desember som frist for sine kunder. Heller ikke der alt i boks.

– Vi er ikke helt i mål. Vi har ringt rundt og prøver å utvise fleksibilitet overfor kunder som har hatt problemer med å overholde fristen som følge av alder, helse eller bosituasjon. Samtidig har vi jo et krav om å få gjennomført dette, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.

Christian Steffensen, Nordea. Foto: NRK

Han sier det er vanskelig å anslå hvor mange kunder som gjenstår på lista, da ikke alle er aktive kunder.

– Noen kan ha en konto som de knapt er klar over. Det er de aktive kundene vi prioriterer.

Steffensen sier at kundene som ikke har legitimert seg har fått beskjed om at det kan bety at kontoen sperres.

– Vi er lovpålagt å varsle før en eventuell sperring. Derfor er dette kommunisert til kundene.

Dette er de nye reglene Ekspandér faktaboks De nye reglene skal bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Det nye regelverket er utstedt av finansdepartementet.

Loven blir kalt KYC-loven, som betyr "Know Your Customer", eller "Kjenn din kunde".

Alle banker i Norge er pålagt av myndighetene å legitimere alle kunder.

SpareBank 1 er det eneste bankkonsernet i landet hvor de pålegger sine kunder å framvise pass.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av BankID-tjenester slipper du å vise pass i SpareBank 1.

Alle banker i Norge har individuelle frister for å ha gjennomført legitimeringen, og finanstilsynet vil følge opp hver enkelt bank.

Vil hindre svindel

Hensikten med regelverket er å hindre svindelforsøk og hvitvasking.

Bankene skal lagre en kopi av legitimasjonen. Bankene skal også følge med på hvordan kundene bruker produkter og tjenester.

Det skal gjøre det enklere å beskytte enkeltpersoner mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.

– Ved at banken er 100 prosent sikker på hvem kunden er, så er sjansen mindre for at de kan gjennomføre ulovlige transaksjoner, sa Tom Staavi, informasjonsdirektør i Bank Norge til NRK tidligere i år.