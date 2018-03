Tror Rago fikk sjelden nyresykdom av asiatisk hundesnacks

– Han hadde mye sukker i urinen. Dyrlegene trodde først han hadde diabetes, men Rago er i såpass god form at det måtte være noe annet, sier Revhaug.

I januar ble Rago tatt til dyreklinikken. Etter flere undersøkelser spurte veterinærene om hundens kosthold hadde endret seg før han ble syk.

– Like før jul kjøpte vi noen nye godbiter til han, så dette stemte, sier Revhaug.

Veterinæren mistenkte den sjeldne sykdommen Fanconi syndrom.

Dyrlege Hanne Myrnes forsikrer hundeeiere om at det ikke er noen grunn til å få panikk på grunn av dette. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Leter etter kilden til sykdommen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) ønsker å registrere forekomst av sykdommen for å finne ut om det er en fellesnevner.

– Vi ser veldig mange flere tilfeller av Fanconi syndrom enn vi gjorde før, sier Anita Haug Haaland, prosjektleder for Nasjonalt register for Fanconi syndrom ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Haaland forteller at andre land har registrert asiatisk hundesnacks som en fellesnevner. Nå skal Mattilsynet bruke registeret for å finne ut om det er sammenheng mellom godbitene og sykdommen.

Frem til de har funnet et svar, sier Haaland det kan være lurt å unngå godbitene.

I februar registrerte Evedensia Dyresykehus i Bodø tre tilfeller av det de tror er Fanconi syndrom. Veterinær Hanne Myrnes forteller at dette er en veldig sjelden sykdom og at det kan gå 10 år mellom hver gang de ser en hund med denne lidelsen.

Rago fikk tørket kyllingkjøtt fra Asia før han ble syk. Selv om Mattilsynet ikke har konkludert med at dette er årsaken til sykdommen, sier veterinær Anita Haug Haaland ved NMBU Veterinærhøgskolen at det kan være lurt å holde seg unna snacksen frem til Mattilsynet vet hva som er årsaken. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Mer varsom på godbitene

Da dyrlegene skjønte at det var nyrene som var problemet hos Rago, ble han fulgt opp gjennom nøye monitorering med jevne blodprøver. Han fikk han nyrevennlig fôr, og beskjed om å kutte ut godbitene.

Etter kort tid var han i toppform.

– Godbitene vi hadde gitt ham var tørket kyllingkjøtt fra Kina. Vi kommer ikke til å kjøpe produkter vi ikke vet opprinnelsen til igjen. Det har vi lært nå, sier hundeeieren.

NRK kontaktet leverandøren av hundesnacksen. De forteller at det gjennomføres strenge kontroller av produktene, og at det ikke er noe skadelig i deres hundesnacks. De påpeker at hundesnacks kun skal være et supplement til vanlig hundemat.

– Man ville ikke gitt barna sine godteri hver dag, så hvorfor skal hunder få det?

Hanne Myrnes er veterinær ved Evedensia Dyresykehus i Bodø. Foto: Eirik Kadelburger

Veterinær Hanne Myrnes sier det ikke er noen grunn til panikk dersom du har gitt hunden godbiter fra Kina.

– Det er ikke slik at alle hunder som har spist kyllinggodbiter fra Asia får denne sykdommen, sier hun.

Butikken Dyrlegene Bodø har derimot allerede gjort tiltak for å være på den sikre siden. Tre produkter som er merket med kinesisk innhold har blitt fjernet fra nettbutikken.