To personer døde etter utforkjøring ved fergeleiet i Svolvær

Oppdatert: En mann i midten av 30-årene døde natt til mandag etter at en bil havnet i vannet ved fergekaia i Svolvær lørdag, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge.

Lørdag klokken 20 fikk politiet melding om at en bil hadde havnet i sjøen ved et fergeleie i Svolvær. Tre personer ble hentet opp av vannet, hvorav to av dem hadde status som kritisk skadd.

Klokken 20, søndag, bekrefter Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø at en kvinne i slutten av tenårene har omkommet etter ulykken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tilstanden for de to andre, en mann og en kvinne i 30-årene, er uendret.

Ifølge Lofotposten er alle de tre bosatt i Vågan kommune, og skal være av somalisk bakgrunn.

To familier er direkte berørt av dødsulykken. Flere mindreårige barn følges opp av kommunens personell.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hentet av dykkere

Redningsskøyta og mannskap fra brannvesenet kom til stedet rundt klokken 20.15, og fikk dykkere i vannet. De tre personene ble brakt på land og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet.

– De tre personene er fraktet bort av Sea King og Luftambulanse, sa operasjonsleder Kjetil Kalaas, lørdag.

Politiet varslet kriseteamet og satte i gang etterforskning av ulykken. Ifølge Våganavisa havnet bilen i vannet ved fergeleiet i Badebukta.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor bilen havnet i havet.

Operasjonsleder Maichel Lind opplyser at bilen ble kjørt gjennom autovernet. Bilen ble hentet opp av vannet søndag ettermiddag.

Foto: Trine Sivertsen/våganavisa / NTB scanpix

Ordfører roser lokalsamfunnet

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst (H), sier at han har medfølelse med de pårørende, og gir ros til lokalsamfunnet som har hjulpet dem gjennom en tøff tid.

– Folk har fulgt denne hendelsen. Det preger mange her i Vågan, og mange har samlet seg for å støtte opp om det somaliske miljøet. De opplever nok en gang at noen i deres miljø blir utsatt for en ulykke.

Tidligere i sommer døde en gutt i en drukningsulykke i Kabelvåg, og i desember i fjor ble en gutt kritisk skadd da en brann brøt ut i et hus i Svolvær. I begge hendelsene var mennesker med somalisk bakgrunn skadelidende.

Ordfører i Vågan, Eivind Holst (H). Foto: John Inge Johansen / NRK

Holst har selv snakket med de pårørende, som naturlig nok er svært opprørt. Han benytter anledningen til å gi gode ord til redningsmannskapet.

– Redningsaksjonen tror jeg gikk så fort som den kunne gå. Både frivillige og dykkere fra HRS og brannvesenet var raskt på stedet for å hjelpe. Det ble også sendt helikopterressurser fra Bodø for å hjelpe, men da var de allerede hentet opp.

Hoppet ned for å hjelpe

Idet bilen falt i havet var det ifølge politiet flere som hoppet ned for å gjøre et forsøk på å hjelpe.

– Ja, det var flere som hoppet i havet, blant annet politiet selv. Men, det var umulig å komme seg ned til bilen uten å ha med seg dykkerutstyr. Den lå for dypt, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved Svolvær politistasjon til Lofotposten.

Redningsskøyten og brannvesenet nådde til slutt ned med et dykkerteam. Dykkerne kom seg i vannet rundt 15 minutter etter at meldingen kom inn.

– Ikke spre rykter

Nærmeste pårørende til de tre skadde personene er reist til sykehuset i Tromsø.

– Det er viktig at nærmeste familie er der siden situasjonen er så uavklart, sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

Ifølge Juul var det mye folk i området ved fergeleiet lørdag kveld, og det verserer mange versjoner om hva som skjedde.

– Jeg oppfordrer folk til å være forsiktige med ryktespredning og påstander de ikke har hold for. Dette var en ulykke, og det kan skje med hvem som helst. Rykter skaper bare mer uhygge og frustrasjon hos pårørende.