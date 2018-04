Tilsynelatende ruset mann tok gisler i Gildeskål - politiet avfyrte varselskudd

Ingen ble skadet da en tilsynelatende psykisk ustabil og ruset mann tok to personer gissel på Inndyr i Gildeskål, fredag kveld.

Det er politiet som sent fredag kveld melder om at mannen hadde ringt til politiet rundt klokken 18:30 og sagt at han var truet av flere personer.

– Vi har iløpet av kvelden hatt en væpnet aksjon. Aksjonen har vært rettet mot en mann som nå er pågrepet. Han tok selv kontakt med politiet og sa at han følte seg truet av en annen person

Det sier operasjonsleder for Nordland politidistrikt, Tommy Bech, til NRK natt til lørdag.

– Av den grunn hadde han bevæpnet seg med kniv, sier Bech.

Situasjonen utviklet seg, og etter hvert opplevde naboer han som skremmende. Det var da politiet rykket ut fra både Bodø og Meløy.

Tok gisler i bil

Ifølge politiet, tilspisset situasjonen seg da gjerningsmannen satt seg inn i en bil med to andre bekjente.

– Dette utviklet seg til en gisselsituasjon der han ikke ville slippe ut to personer som disponerte bilen som han var i, forklarer Bech.

Politiet kom til stedet og fikk raskt lokalisert bilen og startet forhandlinger med mannen.

– Etter en stund fikk vi ut disse to gislene uten at de var påført fysisk skade. Gisseltakeren ble sittende igjen i bilen, og ville ikke komme ut.

Avfyrte varselskudd

Politiet fortsatte forhandlingene med mannen, men lykkes ikke med å få han til å overgi seg innledningsvis.

Klokken 23:04 avfyrte politiet varselskudd etter at han gjorde et utfall med kniv mot politiet. Klokken 23:20 valgte politiet å aksjonere mot mannen, noe som førte til pågripelsen.

– Det er korrekt at det ble avfyrt varselskudd i forbindelse med aksjonen.

– Hva var grunnen til dette?

– Det oppstår en situasjon der gjerningsmannen, utenfor bilen, truer politiet. Det blir da avfyrt et varselskudd. En tid etterpå aksjonerer politiet mot mannen, og han blir pågrepet.

Mannen, som er i midten av 40-årene, er hjemmehørende i Salten i Nordland. Han skal ifølge operasjonsleder Bech være kjent av politiet fra før.

– Denne mannen har vært i kontakt med politiet flere ganger tidligere, sier Bech.