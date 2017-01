Tappet vann mer enn tillatt

NVE har ilagt settefiskselskapet Lødingen Fisk AS et overtredelsesgebyr på seks millioner kroner for å ha tappet Bresjavatnet i Lødingen kommune i Nordland under laveste tillatte vannstand. Bruddet foregikk i starten av 2014. – Selskapet tappet Bresjavatn bevisst under laveste tillatte vannstand og gjorde ikke tiltak for å unngå dette, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.