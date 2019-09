Tanja (50) har svømt i iskaldt Lofoten-hav i syv måneder

I fjor høst stod Tanja Solberg på et fjell i Lofoten og skuet utover havet. Plutselig slo tanken ned i hodet hennes:

Tro om det går an å svømme rundt Vestvågøya?

– Jeg hadde syklet rundt den 70 ganger og trengte en ny utfordring. Og utfordring ble det, sier Solberg.

For det viste seg at det å svømme rundt øya er dobbelt så langt som det er å sykle rundt den; 130 km for å være nøyaktig. I iskaldt lofoten-hav.

Dette er ruta Tanja Solberg har svømt. Foto: Google Maps

33 etapper

Svømmeprosjektet måtte derfor tas over 33 etapper og endte opp med å gå over syv måneder.

Solberg startet med å kjøpe våt- og tørrdrakt og la seg hjemme i badekaret i vann med en temperatur på åtte grader.

– Allerede mens jeg lå der i badekaret hadde jeg mine tvil. Jeg er nemlig en pyse når det kommer til lave temperaturer, sier hun.

Tanja hadde syklet Vestvågøya rundt 70 ganger. Nå ville hun ha nye utfordringer. Foto: John Inge Johansen / NRK

Likevel bet hun tennene sammen og hoppet i havet. Første turen gikk gjennom Sundklakkstraumen i Lofoten, en rute på 3,7 kilometer, og havtemperaturen var bare tre grader.

– Det ble en kald fornøyelse, men likevel en fantastisk opplevelse. Med ryggsvømming kunne jeg studere et 20-talls ørner som kretset rundt hodet mitt, sier hun.

17. mai gjennomførte Tanja en av de lengste svømmeetappene på nær fem kilometer. Her puster hun ut med nødrasjonen og flagget i umiddelbar nærhet. Foto: Rino Wilhelmsen

Sterke naturopplevelser

Naturopplevelsene på de 33 etappene har vært sterke og mange.

– Hver eneste etappe har vært en uforglemmelig opplevelse. Jeg har kommet tett på mangfoldet av liv i havet, som bare er mulig ved å bevege seg på denne måten på havoverflaten, sier hun.

Tanja Solberg hadde sterke naturopplevelser på de 33 etappene hun gjennomførte. Foto: Rino Wilhelmsen

Særlig antall brennmaneter hun har møtt på har overrasket henne.

– Det må være snakk om millioner av dem, og i alle størrelser, sier hun.

Svømte med ordføreren

25. september hadde hun bare sjarmøretappen igjen. De aller siste tre kilometerne.

– Med medstrøm går siste etappe på halvannen time, kanskje to. Men har vi bomma på strømmen kan dette komme til å ta flere timer, sier hun.

Med seg på siste etappe hadde hun blant annet storebroren sin Remi Solberg, som også er ordfører i Vestvågøy kommune. Han er imponert over det søstera har gjennomført.

– Ho e jo ei tøffa, sier han.

Det har blitt mange kalde men fine fornøyelser i havet for Tanja Solberg. Foto: Morten Eilertsen

Tanja kjenner ikke til at noen har gjort dette før. Og hun er glad hun i det hele tatt klarte å gjennomføre.

– Jeg visste ikke hva jeg bega meg ut på. Jeg tok bare en etappe av gangen. Og plutselig står jeg her, sier hun stolt.