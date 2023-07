Årets studenter har fått svar på hvilke studier de har kommet inn på. For noen kan det være en skuffelse.

Men selv om et avslag kan kjennes som tidenes nederlag, er det mange som har hatt en litt humpete vei til drømmeyrkene – som ikke angrer i dag.

Én av dem er Lina Djønne.

Plan A funket ikke – flyttet til Slovakia

Djønne søkte veterinærstudiet ved NMBU i Ås, men da hun ikke kom inn på grunn av det høye karakterkravet, så hun seg nødt til å se på alternative ruter.

Hun takket ja til dyrepleien ved Nord Universitet i Bodø. I løpet av førsteåret fant hun ut at det var noe som kaltes en joint bachelor.

– Etter førsteåret byttet jeg over til veterinærstudiet i Bodø for å ta en joint bachelor i animal science, forteller Djønne.

Etter halvannet år i Bodø fikk hun muligheten til å flytte til Slovakia, gjennom et samarbeid som Nord Universitet har med et slovakisk universit.

Det er her Djønne bor nå.

Lina Djønne er på god vei mot drømmeyrket som veterinær. Foto: Privat

– Etter halvannet år i Slovakia får man en bachelorgrad og blir automatisk tatt opp til master i veterinærmedisin. Da blir du dyrlege, sier hun.

Til tross for at veien har kommet til mens Djønne har gått, kimser hun ikke av at det skal mye innsats til for å finne alternative muligheter når den originale planen går i grus.

– Det kan være vanskelig å utvide horisonten, men det lønner seg å gjøre en del research, snakke med folk og høre hvordan de fikk det til. I tillegg kan man kanskje se på muligheten for å studere i utlandet, sier hun.

– Det viktigste er at man ikke gir opp.

Kom ikke inn på kunstakademiet – ble bibliotekar

Da Anne Woje fra Bodø var 23 år drømte hun om å bli kunstner. Derfor hadde hun et mål om å komme inn på Kunstakademiet.

Siden nåløyet var trangt måtte en skuffet Woje se seg om etter alternativer.

– Så satt jeg der og klødde meg i hodet, og lurte på hva jeg skulle bli her i verden.

Det var da Woje oppdaget en bibliotekarutdanning i Oslo.

Anne Woje. Foto: Privat

I dag jobber hun på biblioteket ved Nord Universitet i Bodø. Og yrkesvalget – det har hun ikke angret en dag på.

– Jeg har hele min oppvekst vært veldig interessert i litteratur, så det var kanskje det som var min inngang.

– Det er et yrke som har vært helt rett for meg fordi jeg har fått brukt mye av meg selv på forskjellige måter.

Wojes råd til deg som ikke har kommet inn på drømmestudiet er å tenke alternativt og ikke være redd for å flytte på deg.

– Man må bare begynne et sted og starte på en utdanning, selv om man ikke vet om det er det rette, men som man tror kan passe akkurat nå. Så kan man heller videreutdanne seg senere, sier Woje.

Og dersom du ønsker å ta steget ut i det litt ukjente, har karriereveileder Marit Overrein hos karriereveiledning.no noen gode råd.

Mange uante muligheter

Overrein forteller at det er mange som tar kontakt fordi de er usikre på veien videre.

– Omtrent 40 prosent fikk ikke tilbud om førstevalget sitt i år, sier hun.

Hun minner oss på at det finnes andre muligheter for å starte på drømmestudiet. For eksempel hvis du er villig til å flytte litt på deg.

– De samme studiene kan finnes flere plasser – også plasser med lavere poenggrense, sier Overrein.

På nettsidene til Samordna opptak kan du finne oversikt over ledige studieplasser.

– Hvis du løfter blikket litt så finner du kanskje et annet studium som gir noe av det samme som drømmestudiet. Mange finner ut at andrevalget er vel så bra, fordi det kan gi muligheter som de ikke har tenkt på at finnes, sier Overrein.

Hun legger til at løpet på ingen måte er kjørt dersom du står på venteliste.

–Det kan det være mange som takker nei, særlig når skoleåret starter, sier hun.

Dessuten kan det at du ikke kom inn, være en fin anledning til å prøve noe nytt.

Marit Overrein. Foto: MAGDALENA FOSSHAUG / DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE

– Kanskje du vil jobbe, noe som kan gi en verdifull smakebit av arbeidslivet, som igjen kan gjøre deg sikrere på neste års studievalg? Du kan dra på folkehøyskole eller i militæret, og opparbeide deg tilleggspoeng og alderspoeng, eller ta opp fag.

Tar du opp real- eller språkfag kan du få realfags- og språkpoeng, som kan øke muligheten for å komme inn neste år.

– Kanskje kan du også reise? Uansett kan du få et flott år og en god erfaring selv om du ikke kom inn på drømmestudiet, sier Overrein.