Deler av det havnet over fylkesveien mellom Eidhågen og Tonnes i Lurøy kommune.

– Halve taket blåste over fylkesveien og lå i kanten av veien. Vi har ryddet og sikret veien nå. Det ser ut som at vinden har tatt godt i her, sier brannsjef i Lurøy brann og redning, Atle Henriksen, til NRK.

– Taket lå ved veien og vi var bekymret for at vinden kunne sende takplatene ut på veien og treffe. Derfor ble det gjort et valg om å sperre veien og sikre den så fort som mulig.

Det var Rana Blad som omtalte saken først.

Brannsjefen forteller om tidvis sterk vind i området. Flere ferger på Helgeland er innstilt søndag på grunn av været.

Takdelene havnet i grøfta på fylkesveien. Veien er nå sikret og åpnet opp for trafikk. Foto: Lurøy brann og redning

Veien var stengt rundt en times tid, men åpnet opp for trafikk igjen i 15-tiden.

– Vi hadde folk rett i nærheten som dro til stedet og fikk ryddet unna og sikret resten av taket.

At vinden har tatt godt tak i Lurøy er ikke så rart.

– Det er en del vind langs kysten. Det kommer fra sør-sørøstlig retning, det blåser ganske kraftig med stiv og sterk kuling.

Det sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog, til NRK.

– I området rundt Lurøy skal vindstyrken ligge på rundt 15–20 meter per sekund, kanskje over 20 også. Det skal vare i noen timer til, før det skal avta rundt klokken 18. Rundt midnatt dreier vinden vestover og da blir det adskillig roligere, sier Wiberg.