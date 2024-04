Steinblokk havnet i veibanen: – Jeg holder pusten daglig

På vei hjem til Hovden i Bø i Vesterålen, må Elin Dahl stålsette seg hver gang hun skal ut på fylkesvei 7656.

– Jeg føler meg ikke noe trygg når jeg kjører der. Veien er svingete og du ser ikke hva som venter rundt neste sving.

Fylkesveien snor seg om fjellet Tussen, med storslåtte naturomgivelsene ifølge Dahl. Men det hele har en bismak av frykt. På deler av strekningen er det bratte fjellsider med sandholdig jord.

Det gir store steinblokker lite feste.

– Dersom det har vært masse nedbør og heftig vær, blir veien ekstra rasutsatt. Særlig under vårløsning, forteller Dahl.

Innbyggerne i Bø har etterlyst bedre rassikring i flere år. Ifølge Dahl har det blitt satt opp betongkant på sørsiden av Tussen. Men dersom raset er stort nok, kommer det gjerne over sperringen.

I en rapport fra 2022, peker Nordland fylkeskommune på 22 skredutsatte strekninger i Vesterålen og Lødingen som veimyndighetene bør prioritere, skriver vol.no

Fem av disse hadde høy risikofaktor. Tussen i Bø er en av de.

Dahl er bekymret for beredskapen for de som bor i Hovden. Ved et større ras vil de være avskåret fra samfunnet.

– Det er bare en vei, vi må kjøre på denne veien. Jeg er livredd for å bli syk. Ambulansen og brannvesen har ikke mulighet til å komme på «no time».

Dahl har forståelse for at det er mange som trenger midler til utbedring av vei.

– Det er en kamp å nå opp. Denne veien har nok mange tiår med lite vedlikehold. I tillegg har den økt trafikk og er veldig populær.