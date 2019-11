Speilglatte veier og flere titalls utforkjøringer i nord – nå stenges veien for tungtransport

– Vi har primært store problemer på riksvei 80 mellom Fauske og Tverlandet. Det er veldig glatte veier og nullføre. Strøbiler sliter veldig med å få sand til å sitte på veiene, og vi har flere utfordringer med vogntog, personbiler og kranbiler på veien.

Trafikkoperatør Fredrik Nyland har hatt en travel dag på jobb.

Både på riksvei 80 og på E6 ved Hamarøy har brøytebiler og tauebiler hatt det hektisk, med flere titalls havarerte vogntog og personbiler.

Grunnen er et tungt snøfall og et temperaturskifte, som har ført til at det flere steder er klink is på veien. Over isen ligger et ekkelt lag med våt snø.

– For en halvtimes tid siden hadde vi en mobilkranbil som kjørte av veien ved Fauske kirke. I tillegg har det i dag alene vært opptil 20 vogntog som har trengt hjelp for å komme seg videre, sier Nyland.

En hjullaster som havnet utenfor veien tidligere i dag. Foto: Jonathan Bjørklund

Politiet stenger veien

Isen på veiene gjør det vanskelig for strøbilene, som ifølge Vegtrafikksentralen ikke får sand til å sitte.

Politiet kom like før klokken 21 med meldingen om at de stenger riksvei 80 mellom Bodø og Fauske for tungbiltransport, siden det er såpass vanskelig for kjøretøyene å holde seg på veien.

Så snart de rydder ett område, er det nye situasjoner som oppstår et annet sted, forklarer operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Kjetil Kaalaas.

– Akkurat nå er det sånn at de fleste lastebilene har kommet seg på veiene, men så snart et kjøretøy stopper i en bakke, så sklir de ut av veien. Vi vurderer fortløpende om vi må stenge veien riksvei 80 for tungtransport.

Det sa operasjonslederen tidligere. Nå er altså veien stengt for tungtransport uten kjetting.

– Hva er grunnen til at det er så glatt?

– Det er jo været, blandet med at det knapt virker å strø veiene. I tillegg har vi ikke nok kapasitet til å være over alt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Jobbet siden fem i morges

Trafikkoperatør Fredrik Nyland anbefaler at folk ikke kjører på riksvei 80 i kveld. I hvert fall fram til brøytebiler og strøbiler har fått gjort jobben sin.

Nord-Norge har generelt hatt utfordringer i trafikkbildet, mandag.

– Det er i Nordland det har vært verst i dag, men også i Troms, der det har vært tunge snøfall, og i Finnmark der de har en del uvær, har det vært utfordrende. I Finnmark er det også flere stengte fjelloverganger.

Jan-Robert Want jobber for Bodø Bilberging, og sier til NRK at de alene har hjulpet 14 vogntog og én hjullaster videre.

– Det har vært ekstremt glatt, og selv med gode dekk så har du ikke sjans på dette føret. Det har vært verst på riksvei 80 og på E6 mellom Rognan og Saltdal.

Want har jobbet siden klokken fem i morges, noe som må sies å være en ganske så hard start på uken.