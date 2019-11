Trafikkaos på E6: – Store problemer

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas i politiet forteller om store trafikale utfordringer i Nordland mandag ettermiddag. På Tuvalia ved Fauske kjørte lastebiler seg fast. – Mens politiet jobber på stedet kolliderer to andre biler. Det oppstod heldigvis ikke personskader, sier Kaalaas. Det er trafikkdirigering på stedet mens det pågår bilberging. Kaalaas forteller om en kaotisk ettermiddag flere steder i fylket. – Det er mye utfordringer nå. Først og fremst med lastebiler som kjører seg fast. I tillegg til vanlige trafikkuhell. Det er kaotisk i den forstand at trafikken stopper opp, sier Kaalaas. Ifølge Avisa Nordland, som har snakket med et vitne, måtte visstnok en politibetjent kaste seg i grøfta i kaoset i Fauske. – Det kjenner jeg ikke til, men politiet er på stedet.