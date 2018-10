Sollied gjør trenercomeback i Belgia

Lokeren bekrefter selv på sine nettsider den muntlige enigheten og opplyser videre at de siste detaljene i avtalen trolig faller på plass tirsdag.

Sollied etterfølger Peter Maes som nylig fikk sparken som følge av svake resultater denne sesongen. Lokeren har kun Zulte-Waregem bak seg på tabellen i den belgiske toppserien etter 12 serieomganger.

Klubben har kun vunnet én kamp og tatt seks poeng så langt

Trond Sollied får nå jobben med å berge Lokeren fra nedrykk.

Varslet comebacket

– Det er på tide at jeg kommer tilbake, det er for kjedelig nå, sa den norske trenerprofilen i et stort intervju med den belgiske storavisen Het Nieuwsblad for kun et par uker siden.

Det viste seg at han der varslet sitt eget comeback.

Det er fem år siden 59-åringen sist hadde en trenerjobb. Det var i tyrkiske Elazığspor.

Tidligere har han blant annet hatt treneransvaret i de belgiske klubbene Club Brugge, Gent og Lierse. Gent hadde ranaværingen ansvaret for i ikke mindre enn tre perioder. I Club Brugge ble det to seriemesterskap og to hjemlige cuptitler.

Han kjenner belgisk fotball godt.

Bred erfaring

Sollied har også bred internasjonal erfaring etter å ha vært trener i greske Olympiakos, nederlandske Heerenveen og Al-Ahli i Saudi-Arabia.

I 1998 ledet han Rosenborg til seriegull og kvalifiserte samtidig laget for Champions League.

Islandske Arnar Vidarsson har i øyeblikket det sportslige ansvaret i Lokeren. Klubben opplyser at han også skal lede laget i torsdagens ligamøte med Anderlecht. Deretter er det ventet at Sollied overtar hovedansvaret.