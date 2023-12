Snøskred i Meløy- en person omkommet

Politiet skriver på X at de har fått melding om snøskred i Meløy.

En person har omkommet i skredet.

– Redningshelikopter med hundeekvipasjer er fremme på stedet. Frivillige mannskaper er kalt ut, skriver politiet.

Områdeleder for Røde Kors i Salten, Christian Jørgen Rasmussen, bekrefter at de har fått varsel om et skred.

– Vi har fått melding at det er mulig at en person er tatt. Vi har sendt mannskaper fra Bodø og Glomfjord, totalt ti stykker. Vi vurderer fortløpende om vi skal sende ut flere korps, sier Rasmussen.

Det er funnet ski i området, opplyser redningsleder Tore Wangsfjord ved Hovedredningssentralen til NTB.

– Det er ikke verifisert at noen er tatt, men det kan jo tyde på det, sier han.

Personen som meldte fra om skredet, sier at én person ble sett i området tidligere. Redningslederen sier det er uvisst om denne personen var alene eller om det kan ha vært flere sammen.

Lørdag melder snøskredvarslingen varsom.no at det er betydelig snøskredfare i Salten-regionen.

– Økning i vindstyrke på utsatte plasser utpå ettermiddagen opprettholder betydelig skredfare, står det på nettsiden.

Sterk vind vil gi lagring av fersk fokksnø i leheng, skriver de videre. Det kan også finnes lommer med nedføykede svake lag, særlig rundt skoggrensen.