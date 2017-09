Skuffet over hvalfangstfordømming

Fiskeriminister Per Sandberg er skuffet over at EU-parlamentet oppfordrer Norge til å slutte med hvalfangst. – Til tross for et internasjonalt forbud har Norge drept mer enn 13.000 hval, heter det i ei pressemelding fra EU-parlamentet. Sandberg slår fast at den norske fangsten er lovlig.