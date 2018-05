Like etter klokken halv to i ettermiddag kom meldingen om at en gressbrann var ute av kontroll i Lurøy kommune. Brannen hadde spredd seg til en nærliggende fjøsbygning. Fjøset ble raskt overtent. Det befant seg ikke dyr i fjøset, melder Rana Blad.

– Det så bra ut til å begynne med. Vi trodde vi hadde kontroll på brannen helt til jeg plutselig så røyk fra fjøset, sier fastboende, Egil Johansen.

Fjøset tok overtenning og drøye to timer senere var nok et fjøs nedbrent.

– Det er to fjøs som har gått med i brannen. Jeg forsøkte å komme meg inn i det ene for å berge en gravemaskin, men måtte gi opp, sier Johansen.

Ingen dyr har gått med

Johansen forteller at brannmannskapet som er på stedet har vann og har startet arbeidet med å berge hus.

– Jeg går ut ifra at de har kontroll nå, sier han.

Brannsjef i Lurøy kommune, Atle Henriksen sier til Rana Blad at de er i gang med bergingsarbeidet.

Atle Henriksen er brannsjef i Lurøy kommune og sier de har tilsynelatende kontroll på flammene. Foto: Eva Berget / NRK

– Vi har startet å sprute vann på nærliggende bygg for å prøve å berge de. Det var ingen dyr i noen av byggene som har brent ned, forsikrer han.

Nå venter brannmannskapet på hjelp fra Sivilforsvaret, som skal være på plass i løpet av kort tid.

Tilsynelatende kontroll

Atle Henriksen sier til NRK at de er i full gang med etterslukningsarbeidet og forventer å holde på en god stund.

– Vi kommer nok til å måtte ha nattevakt her i natt. Nå har vi tilsynelatende kontroll, men den uforutsigbare vinden kan skape problemer for oss, sier han og gleder seg over at vinden ser ut til å løye i timene som kommer.

– Vinden var veldig sterk tidligere i dag og den har løyet mye. Nå virker det som det er regn i lufta også. Det er veldig positivt, sier Henriksen.

Han vet ikke noe om hvordan brannen startet, men sier det har vært veldig tørt i området.

Også flere andre steder i Nordland har det oppstått skogbranner de siste dagene. Både onsdag og torsdag brant det flere steder i Vesterålen.