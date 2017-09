Skal granske alle norske førerkort

Vegdirektoratet skal granske alle norske førerkort utstedt før 1. september 2014. Det kommer fram i en intern rapport om korrupsjon ved Arendal trafikkstasjon. Før 1. september 2014 var det mulig for saksbehandlere ved trafikkstasjonene her i landet å utstede førerkort uten at verken teoriprøve eller praktisk prøve var gjennomført. (NTB)