– Det høres ut som flere timer langt tordenvær

– Det er få vassdrag hvor dette oppstår jevnlig. Det er viktig å holde seg på god avstand, da det er svært store krefter i sving, forklarer isekspert Ånund Kvambekk ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Isgang» oppstår når isen i elver løsner av en eller annen årsak. Ofte skyldes det en kombinasjon av temperaturstigning og økt vannføring gjennom smeltevann og nedbør.

Fotografen bak videoen beskriver det slik:

– Det er som et langvarig tordenvær som varer i timesvis, isen knaker og knuses.

Det siste kjente tilfellet i Beiarelva var i 2015 da flere kilometer med ismasser beveget seg nedover elva. Den gang var man bekymret for at ei av broene skulle bli tatt, noe som skjedde i 2010, da det gikk isgang i Tollåga, ei sideelv til Beiarelva.

Isekspert Ånund Kvambekk sier at Beiarelva er en av elevene i Norge hvor dette oftest oppstår. Foto: NVE

– Innimellom ser vi at «isgangen» tar broer. Som regel når det skjer, bygger man de ikke opp igjen på samme sted. Det er ikke ofte, det må ha bygget seg opp litt høyde på isen, forklarer Kvambekk.

Eksperten sier at Beiarelva i Nordland er blant de elvene hvor fenomenet oftest oppstår. Likevel er ikke dét oftere enn hvert fjerde til hvert femte år.

Det er ikke bare is på vandring som er blant vinterens sjeldne naturfenomen. Tidligere omtalte NRK saken hvor hundrevis av små sei bokstavelig talt frøs fast.

Et sjeldent syn

– Det er imponerende greier. Det skjer kun i enkelte elver på bestemte steder. I tillegg skjer det ofte på nattetid når det først oppstår, sier Kvambekk.

Ismassene blir våte i løpet av dagen, og med økt tilsig av vann utover kvelden gjør det at det ofte kan løsne på nattetid. Fastboende fotograf Bjørn Trones sier han flere ganger har våknet av den spesielle lyden på nattetid.

– Det er ikke alltid det foregår når det er lyst, man hører bare bråket og knakingen, men det er enda mer fascinerende å kunne se det, forteller han.

Kan skape naturlig «demning»

Ifølge ekspertene er man heldig dersom isgangen fortsetter helt til elven munner ut i havet. Som regel ender det derimot med ispropper, som oppstår når isgangen hoper seg opp og stopper.

– Problemet er ikke vandringen ned over, men det har en tendens til å stoppe opp og skape ispropper. Det fungerer nærmest som en demning. Da kan man se at vannet kan gå inn over land og skape problemer for vegetasjon og bebyggelse, sier han.

Ifølge fotograf Bjørn Trones stoppet isen opp etter rundt 300 meter, om det skaper problemer gjenstår å se.

Isfenomener fascinerer både store og små. Her er det hunden Anton som ser på frossen sei langs fjæra på Træna i Nordland. Foto: Ingolf Kristiansen