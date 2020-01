Sjansen for hvit jul i framtida synker drastisk – bekymrer ikke alpinnæringen

For mange har kanskje den hvite jula blitt en sjelden vare. Andre kan skryte på seg en hvit jul hvert eneste år.

Nylig kom derimot meteorologene med dystre spådommer, også for dem som nærmest har snøgaranti i dag.

Sjansene for en hvit jul reduseres nemlig kraftig i tiden framover, ifølge en studie fra Meteorologisk institutt.

For at et område skal defineres som «hvitt», må det være minst 10 centimeter snø. Forskerne har sammenlignet snømengden i to såkalte klimaperioder. En fra 1971 til 2000, og en fra 2036 til 2065.

Det er i løpet av sistnevnte periode at det drastiske bildet tegnes.

– Og dette er tall som er basert på en klimatrussel på et medium nivå. Går vi ut ifra det høyeste trusselbildet vil det se enda verre ut, sier Anita Verpe Dyrrdal til NRK.

Hun er forsker ved Meteorologisk institutt, og har jobbet med studien.

Skianlegg som mister snøgarantien

Ikke alle funn er like overraskende, for eksempel at det blir mindre snø på Tryvann. Anlegget i hovedstaden vår hadde 99 prosent sjanse for hvit jul fram til 2000, men vil synke til 35 prosents sjanse fra 2035.

Andre funn har derimot overrasket forskerne mer.

Spesielt Nord-Norge, som mange vil vurdere som et relativt snøsikkert område.

I Narvik i Nordland vil sjansen for å få en hvit jul reduseres med 70 prosent i fremtiden.

Det 1006 meter høye Narvikfjellet er Norges VM-kandidat i alpint 2027. Foto: Narvikfjellet AS

For mens det tidligere har vært en 100 prosent garanti for snø i juleuka i Narvik, vil det i framtiden kun være 24 prosent.

– Men nå må vi også huske at forrige klimaperiode allerede er to tiår siden, så den snøgarantien som var i Narvik fram til 2000 er nok allerede på hell, legger Dyrrdal til.

Også det populære skistedet Kvamskogen i Hordaland vil få en kraftig endring. Der vil sjansen for en hvit jul mer enn halveres ved 500 meters høyde over havet.

På Oppdal, et av Norges største anlegg, vil det også være mye mindre snø i framtida. Der faller sjansen for en hvit jul fra 93 til 36 prosent ved 900 meters høyde.

Dyrrdal sier det er viktig å understreke at dette er målinger som er gjort ved en viss høyde i anleggene. Derfor kan det variere mye utfra hvor i fjellområdet det bygges alpinanlegg.

Grafen viser hvor store sjansene for en hvit jul er i fremtiden på de ulike stedene. På bildet vises kun tre av anleggene som er sikret snø i jula, men også Beitostølen og Trysil går en sikker snøfremtid i møte. Foto: Meteorologisk institutt

– Ikke bekymra

Funnene bekymrer ikke eiendomssjef i Narvikfjellet, Erik Plener. Han er for tiden leid ut som daglig leder i alpin-VM i Narvik i 2027.

Erik Plener ville valgt kunstsnø over naturlig snø uansett, og tar forskninga med ro. Foto: Bjørn Erik Olsen

– Sånn når det gjelder kloden kan man jo være bekymra, men jeg er ikke bekymra når det gjelder muligheten for å stå på ski, sier Plener til NRK.

Han mener at man med dagens teknologi uansett kan produsere kunstsnø som er bedre enn naturlig snø. Derfor sier de nye spådommene mer om at vi må øke snøproduksjonen, enn at vi må endre skivanene våre.

Fortsatt snøgaranti

Men ikke alle snøelskeres drømmer knuses i framtida.

Hemsedal, Hovden, Sjusjøen, Beitostølen og Trysil har oppmot 100 prosent sjanse for hvit jul i fremtiden, sier Dyrrdal.

Det generelle bildet er at snøen fremdeles vil dukke opp i høyden på innlandet, men at norske lavtliggende kystområder nok har hatt sin storhetstid når det gjelder hvit snø.

– Er det sannsynlig at vi mister den norske vinteren slik vi kjenner den forsvinner?

– Ja, noen steder vil den det, sier Dyrrdal.