En heltent Sivert Heltne Nilsen pådro seg sitt første gule kort etter fem minutter. Bare fire minutter senere mottok kapteinen sitt andre, og dermed ble han sendt i garberoben.

– Det er helt utrolig. Han mister det fullstendig. Han er overtent og mister hodet fullstendig, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

– Elsker Sivert Heltne Nilsen – som spiller og som person. Men den overtenninga på Aspmyra nå er håpløs, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X.

Men på vei ut av banen oppstod det nye situasjoner ved Bodø/Glimt-benken.

– Det er Jens Petter Hauge som er borte og puffer litt på ham, det er selvfølgelig unødvendig. Han burde få et gult kort han også, sier Stamsø-Møller.

Innbytter Hauge havnet i tumulter med Heltne Nilsen. Kapteinen dyttet også borti Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Slik ser kapteinen selv på situasjonen som oppstod:

– Det var bare å prøve å få ham (Hauge) med på fallet da han kom opp i ansiktet mitt. At han skulle få bli med i fallet og få et gult kort. Det ble voldsomme reaksjoner på benken der, sier Heltne Nilsen og fortsetter:

– Det er veldig kjedelig å ødelegge kampen så tidlig. Det er mitt ansvar. Jeg ser at dommeren har muligheten til å gi gult hvis han vil, så den ser jeg, sier Heltne Nilsen til TV 2 i pausen.

UTVIST: Sivert Heltne Nilsen ble utvist etter ni minutter. Foto: Daniel Hong / NRK

– Jævlig surt

Brann-spiss Bård Finne hadde tidenes mulighet til å sende bergenserne i ledelsen før Heltne Nilsen ble sendt av. Men etter kapteinens røde kort, tok Bodø/Glimt over fullstendig.

– Det er jævlig surt, men nå må vi bare stå i det i en omgang til, sa Bård Finne til TV 2 i pausen.

For etter 19 minutter sørget Ulrik Saltnes for 1-0, og like før pause doblet Jostein Gundersen for de gule.

– Det er to soleklare gule kort. Jeg skjønner ikke hva han driver med, sa Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes til TV 2.

– Det er nesten utrolig at det ikke har skjedd før. Jeg har vært på grensen mange ganger. Det er vel nesten ingen norske fotballspillere som har flere gule kort enn meg, sier Heltne Nilsen.

Kampen pågår fortsatt.