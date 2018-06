Ser du hvilket lag som angriper her?

Se for deg at begge lag spiller i like drakter under en fotballkamp. Vanskelig å se for seg? Dersom vi skal tro tallene fra Norges Blindeforbund sliter hver tolvte mann med svekket fargesyn. Dermed var det også vanskelig å skille lagene i VMs åpningskamp fra hverandre.

Russland åpnet mesterskapet på hjemmebane og fikk de stille i hjemmedraktene sine. Røde trøyer med hvite bukser. Saudi-Arabia spiller vanligvis i helhvite fotballdrakter, men på grunn av Russlands hvite shorts måtte araberne ty til sine reservedrakter. Helgrønne.

Det finnes flere former for fargeblindhet, og den vanligste av dem er rød/grønn fargeblindhet.

– Finnes en enkel løsning

Blant dem som reagerer på fargevalget i åpningskampen i VM er forbundsleder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen.

– Det er en ganske enkel løsning på problemet at det ene laget byttet drakter, sier hun på spørsmål om ikke begge lag burde stilt i sine reservedrakter (Russland i hvitt og Saudi-Arabia i grønt).

Undertegnede er fargeblind. Eller fargesvak som det egentlig heter når du sliter med å skille farger fra hverandre. Det er ikke første gang dette skjer. Også da Norge spilte mot Tyskland i kvalifiseringen til VM høsten 2016 stilte tyskerne i grønne reservedrakter mot Norges røde til tross for at Tysklands hoveddrakter er hvite.

Jeg undersøkte NFFs reglement for fotballspilleres utstyr, og det står ingen steder at draktene skal være mulige å skille også for fargesvake, noe de også bekrefter.

NFFs draktregler Ekspandér faktaboks Draktfarger Lagene skal ha draktfarger som skiller dem fra hverandre, samt dommere og assistentdommere.

Målvakten skal benytte draktfarger som skiller seg ut fra andre spillere og dommerteamet.

Dersom begge målvaktene har like draktfarger og det ikke er mulig å skaffe en reservedrakt, skal målvaktene tillates å spille kampen. Undertøy kan benyttes dersom de oppfyller følgende krav: Undertøy til bruk på overkroppen skal ha samme farge som ermet på spillerdrakten

Undertøy til bruk på nedre del av kroppen (eks: varmebukse eller tights) skal ha samme farge som shortsen, eller nederste delen av shortsen om denne er flerfarget. Spillere på samme lag skal benytte samme farge på undertøyet. (Kilde: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler2/#143682)

– Det er ikke i NFF, UEFA eller FIFA sine retningslinjer klare føringer på dette med tanke på fargeblinde, sier Rune Pedersen, Seksjonsleder arrangement i Norges Fotballforbund.

– Vi må nok erkjenne at ikke alle fargekombinasjoner er like gode for alle. Vi lover vi skal ta en runde hos oss, og komme tilbake med en bredere redegjørelse og mulige forslag til løsninger/prosess, sier han.

Et viktig tiltak

Lørdag spilte Argentina mot Island. Argentina er vanligvis hvite og blå, mens islendingene har blåe hoveddrakter. I oppgjøret stilte begge lagene i reservedrakter. Argentina i svart og Island i hvitt. Enkelt og greit for oss med svekket fargesyn.

Ljøner Hagen sier at Blindeforbundet generelt oppfordrer TV-kommentatorene til å late som om de er på radio når de kommenterer fotballkamper.

– Vi oppfordrer kommentatorene til å være veldig beskrivende når de kommenterer. For blinde eller fargeblinde kan det være et viktig tiltak for at de skal kunne få meg seg kampen, sier hun.