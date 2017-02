Rykket ut til høyt smell og røyk

Politiet på Helgeland fikk lørdag kveld melding om et høyt smell og mye røyk mellom et hus og en garasje i Tordenskjolds gate i Mosjøen. Det kunne tyde på at noe hadde eksplodert. – Det kan fremstå som en hjemmesnekret mellom fyrverkeri og egen produksjon. Det blir opprettet sak, så får vi se hva som kommer ut av det, sier operasjonsleder Vegard Helgesen Riseth.