Russere skal fly over Nord-Norge

Denne uken skal et russisk militærfly fly over Nord-Norge – og registrere det de ønsker, skriver VG. Flyet blir stasjonert på Bardufoss, og skal drive observasjonsflyging for å ta bilder av norsk militæraktivitet. Oppdraget er godkjent av Forsvarets operative hovedkvarter, og representanter fra det norske forsvaret skal være om bord.