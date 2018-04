Runa Berg Trones fra Bodø flyttet til London i 2009. Der donerte hun etter noen år nok egg til å potensielt befrukte 30 andre kvinner. Nå håper hun det blir flertall for eggdonasjon i Norge.

– Det finnes rett og slett ikke gode nok grunner til å forby det, sier Trones.

Den norske bioteknologiloven forbyr eggdonasjon, men eggdonasjon er tillatt i over 20 andre europeiske land, som Sverige, Danmark, Finland og Island. Nå skal Høyre ta stilling til om de ønsker å åpne for eggdonasjon i Norge.

Flertall for eggdonasjon

Ap, SV, Venstre og Frp er fra før positive til å tillate eggdonasjon, mens Senterpartiet og KrF er imot. Dermed er det i utgangspunktet allerede flertall for å tillate eggdonasjon.

Store fylkeslag som Trøndelag Høyre og Oslo Høyre er blant dem som har gjort årsmøtevedtak som sier ja til eggdonasjon. En opptelling Dagbladet har gjort, viser at det er flertall for eggdonasjon i 11 av 15 fylkeslag i Høyre, mens det er mer uklart hvor partilagene stiller seg i spørsmålene om assistert befruktning.

Etisk spørsmål

Stortingsrepresentant for Høyre, Margunn Ebbesen, sier hun tror det går mot et flertall for eggdonasjon på landsmøtet til helga.

Stortingsrepresentant for Høyre, Margunn Ebbesen.

– Ja, det vil overraske meg hvis det ikke gjør det. Det virker som de fleste er positive til eggdonasjon, sier Ebbesen, som selv ikke har bestemt seg.

– Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål å ta stilling til, men jeg er nok foreløpig blant dem som ikke vil åpne for den type donasjon på nåværende tidspunkt, sier hun og begrunner det med en rekke etiske spørsmål hun ikke har funnet svar på ennå.

– Som mor og bestemor har jeg ikke vanskelig for å forstå ønsket om egne barn, men bør det være en menneskerett å få barn og bør staten bidra til å oppfylle ønsket?, spør Ebbesen og sier hun er usikker på om det er gjort nok forskning på mulige konsekvenser for barnas helse.

Norske kvinner bør få muligheten til å velge

Trones har forståelse for at noen kan være skeptiske til eggdonasjon. Selv brukte hun flere år på å bestemme seg om det var noe hun kunne tenke seg å gjøre.

Før hun bestemte seg for å bli eggdonor, gjorde Runa flere undersøkelser på nett, og leste gjennom mange andres erfaringer. Foto: Privat

– Jeg brukte ganske lang tid på å bestemme meg for om dette var noe som var greit for meg, og noe jeg hadde lyst til å gjøre.

Første gang hun ble kjent med problemstillingen var da en venninne hun bodde sammen med ikke kunne få barn på den naturlige måten. At disse kvinnene ikke kan få hjelp i Norge synes hun er dumt.

Hun har forståelse for at noen kan være skeptiske til eggdonasjon, men understreker at dersom noen ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, er det jo bare å la være.

– Det burde være et tilbud norske kvinner kan benytte seg av uten å være nødt til å reise utenlands, sier hun.

Helsekomiteen på Stortinget skal konkludere i saken innen 8. mai.