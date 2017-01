Jordras isolerer to bygder – opprydding snart i gang

300 beboere i Skjerstad og Breivik i Bodø kommune er isolert etter at et det gikk et stort jordras over fylkesvei 554 i natt. To skred langs toglinja gjør at Nordlandsbanen er stengt. Flere veier i Nord-Norge er stengt og fergesamband innstilt i uværet.