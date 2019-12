Politimannen er suspendert mens etterforskningen pågår. Siktelsen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

– Det har et omfang og en alvorlighetsgrad som er såpass at personen er fengslet. Han er varetektsfengslet og er besluttet varetektsfengslet av tingretten, sier Halvor Hjelm-Hansen, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt-Norge og Nord-Norge.

Halvor Hjelm-Hansen, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt-Norge og Nord-Norge. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Hjelm-Hansen opplyser til NRK at polititjenestemannen er siktet for straffelovens paragraf 295, for å ha benyttet sin posisjon til å få seksuell omgang med flere.

Straffeloven § 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende Ekspandér faktaboks Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved a)misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller b)å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming dersom forholdet ikke rammes av § 291, eller c)å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. På samme måte straffes den som ved forhold som nevnt i første ledd bokstav a til c får noen til å ha seksuell omgang med hverandre. kilde: Lovdata

– En alvorlig siktelse

Nordland politidistrikt omtaler siktelsen som alvorlig i en pressemelding sendt ut fredag.

– Nordland politidistrikt kan bekrefte at en av våre ansatte er siktet av Spesialenheten for politisaker, skriver visepolitimester Heidi Kløkstad i pressemeldingen.

Heidi Kløkstad er visepolitimester i Nordland. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Den siktede er ansatt i politiet på Helgeland.

Mannen ble pågrepet på tirsdag og sitter nå i varetekt i Trondheim.

Polititjenestemannen er siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling og sitter i varetekt.

– Dette er en alvorlig siktelse og politiet i Nordland har opprettet personalsak. Tjenestemannen er suspendert fra sin stilling mens etterforskningen pågår, sier Kløkstad

Kjenner seg ikke igjen

Den siktedes forsvarer, advokat Tom Solberg, sier til NRK at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han bestrider at han på noen måte skal ha opptrådt slik at det holder til anmeldelse.

– Hva tenker han om anklagene?

– Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor de er der. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

Solberg sier til NRK at siktede har påstått seg løslatt og at de har anket fengslingskjennelsen. Det er nå opp til lagmannsretten å avgjøre.