Politiet: – Frykter at savnet person er omkommet i husbrann

En person er fortsatt ikke gjort rede for i forbindelse med brann i en enebolig. Politiet skriver på Twitter at de frykter at den savnede personen er omkommet.

110-sentralen i Bodø fikk rundt klokken 09.00 søndag morgen melding om brann i en eldre enebolig på Hamsund i Hamarøy. Også politi og ambulanse rykket ut til stedet.

– Brannmannskaper jobber fortsatt med slukningsarbeid. Taket på huset er nesten brent ned. De blir å holde på med arbeidet i flere timer, sier underbrannmester Trond Løkås ved 110-sentralen i Bodø til NRK.

Røyk fra ventil

Løkås fortalte til NRK søndag formiddag at brannmannskapet hadde en vanskelig oppgave med å få kontroll på brannen på grunn av høy temperatur, sterk varme og røykgasser.

Brannvesenet vet foreløpig ikke hvor brannen har startet, men naboer som meldte i fra om brannen opplyste om at det kom røyk ut av husets ventiler.

Huset ligger godt unna nabohus, og det skal derfor ikke være fare for spredning av brannen, ifølge underbrannmesteren.

– Det er en person som ikke er gjort rede for. Det er det vi vet nå, sier Løkås.

Politiet i Salten opplyste på Twitter om at huset etterhvert ble overtent, og at det ikke er mulig å ta seg inn i huset.