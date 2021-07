Det er Romerikes Blad og Avisa Nordland som i dag skriver om arrestasjonene som er gjort etter et stort beslag av våpen og ammunisjon i Bodø.

Saken som nå rulles opp skal være knyttet til et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen, og som sannsynligvis har forgreninger til høyreradikale grupperinger.

Politiet har jobbet med saken i flere uker, og så langt er tre personer fra ulike steder i landet pågrepet og siktet for ulovlig befatning av skytevåpen.

De tre mennene er sitter nå i varetekt etter det som startet som et større våpenbeslag på en adresse i Bodø.

Fant våpensamling

Hos en Bodø-mann i 30-årene fant politiet 6 maskingevær, 10 rifler, 5 pistoler, 31 maskingeværbelter, 18 magasiner, langt over 8000 skarpe skudd, flere våpendeler i form av uplomberte pistolløp og 5 ladearmer til rifle, og flere lysgranater.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker.

Det skal dreie seg om eldre våpen, noen av dem fra krigens dager. Men ifølge kjennelsen i Salten tingrett skal flere av våpnene være funksjonsdyktige eller ikke plombert.

Retten mener også at mannen har handlet grovt uaktsomt med hensyn til våpnenes funksjonsdyktighet.

I tillegg er en mann i 30-årene fra Lillestrøm og en mann i 20-årene fra Hamar også siktet for brudd på våpenloven og varetektsfengslet.

Politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt ønsker ikke å komme inn på hvordan politiet fattet mistanke til Bodø-mannen.

Politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt. Foto: Christer Aass

Men bekrefter at det ble funnet store mengder våpen og ammunisjon under pågripelsen.

– Pågripelsen ga politiet videre grunn til å gjøre undersøkelse opp mot to andre personer i to andre politidistrikt. Disse to er nå pågrepet. Under ransaking ble det funnet våpen også hos dem, sier Størmer til NRK.

De tre personene er alle varetektsfengslet. Bodømannen er varetektsfengselet i fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse, ifølge politiadvokaten.

Politiet har ingen formening om hva våpnene skulle brukes, til etter hvordan personene har fått tilgang til så mye våpen og ammunisjon.

– Det er det vi håper etterforskningen skal avdekke, sier Størmer til NRK.

NRK kjenner til bodømannens identitet og kjenner til at han har vært politisk aktiv i det nasjonalkonservative miljøet i Norge.

Mannens forsvarer er advokat Svein Inge Skipnes. Det har så langt ikke lykkes NRK å komme i kontakt med advokaten.

Våpnene skal undersøkes av Kripos

Mannen i 30-årene som ble pågrepet i Lillestrøm er varetektsfengslet i én uke. Tingretten mente imidlertid at varetektsfengsling i fire uker ville være et uforholdsmessig inngrep.

Heller ikke denne mannen har våpentillatelse, og er derfor siktet for overtredelse av våpenloven. Ifølge kjennelsen i Romerike og Glåmdal tingrett ble det beslaglagt flere våpen hos mannen.

Som hos mannen i Bodø er det tvil om de beslaglagte våpnene er funksjonsdyktige. Noe av dem er eldre våpen som skal være deaktivert.

Likevel mener tingretten at mannen har minste handlet grovt uaktsomt med hensyn til våpnenes funksjonsdyktighet.

Nå er våpenbeslaget sendt til Kripos, hvor de skal undersøkes. En avklaring av våpnenes tilstand sannsynligvis avklares i løpet av neste uke.

Nettverk

Ifølge kjennelsen er mannen tilknyttet et nettverk av personer som har kjøpt og solgt ulovlige våpen, og som sannsynligvis har forgreninger til høyreradikale grupperinger.

Tingretten legger til grunn at siktede har hatt kontakt med flere av personene i dette nettverket. Retten mener at mannen, dersom han løslates, får mulighet til å påvirke eventuelle øvrige medskyldige.

– Det er en reell og konkret fare for at siktede kan slette elektroniske spor dersom han får tilgang til internett, skriver tingretten.

Våpensamler

Mannens forsvarer, advokat Ole-Kristian Ringnes opplyser til NRK at hans klient har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

– Han samlet på å gamle våpen, før en lovendring i oktober 2020. Han er i besittelse av alle disse plomberte våpnene fra samlingen, som han selv beskriver som ubrukelige. Han mener det ikke er straffbart å være i besittelse av dem.

Ifølge Ringnes tar klientens hans avstand fra høyreekstremisme.

– Han betegner seg selv den dag i dag som apolitisk. Han har hatt tilknytning til politisk miljø for noen år siden, sånn som jeg har forstått det var det i sist i 2017. Det vil si lenge før han har hatt noe befatning av noen våpen.

Advokat Sidsel Katralen er oppnevnt som forsvarer mannen i 20-årene fra Hamar.

Han er også er siktet for brudd på våpenloven, og er varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud.

NRK har vært i kontakt med Katralen, som ikke ønsker å kommentere siktelsen, men henviser til Nordland politidistrikt.