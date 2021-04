PFU: NRK brøt god presseskikk i omtale av Bodø pensjonskasse

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre publiseringer i NRK i august 2020 som handlet om at over 1000 uføre var rammet av ulovlig personvernpraksis i Bodø. Ifølge NRK hadde Datatilsynet slått fast at Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) hadde brutt loven ved å innhente og utlevere sensitive personopplysninger om kommuneansatte til Bodø kommune. Tilsynssaken var igangsatt på bakgrunn av et varsel mottatt i 2019. Klagen gjelder også en presisering som NRK publiserte i januar 2021.

Klager er Bodø pensjonskasse (BP), tidligere BKP, ved daglig leder og styreleder. Det opplyses at Datatilsynet ikke har konkludert. Tilsynet har sendt et såkalt forhåndsvarsel, som klager har svart på, men saken er ikke avsluttet. Det grunnleggende presseetiske problemet er at NRK baserte vinklingene på at Datatilsynet hadde truffet et vedtak, skriver klager. Ifølge klager førte dette til at NRK ikke kontrollerte viktige opplysninger med BP, og heller ikke innhentet samtidig imøtegåelse av alle sterke påstander. Når det gjelder presiseringen, mener klager at også den utløste klagers imøtegåelsesrett.

NRK avviser brudd på god presseskikk. NRK mener det er tydelig at omtalen gjelder et forhåndsvarsel, og at tilsynssaken ikke er endelig avgjort. Samtidig innser NRK at vinklingen ble for konstaterende og uten tydelig kildehenvisning. NRK har derfor gjort enkelte endringer i publiseringene. NRK har også rettet én konkret feil, men mener omtalen ellers gir et dekkende bilde av hva som kom frem i tilsynets forhåndsvarsel. NRK mener klager fikk gode muligheter til å imøtegå kritikken, både fra tilsynet og fra varslerens advokat. NRK avviser at presiseringen utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at alle anførte brudd i denne klagesaken ikke kan svares opp direkte i uttalelsen. Alle argumentene er vurdert, men PFU konsentrerer seg om de vesentligste for den presseetiske vurderingen. PFU tar ikke stilling til det materielle i saken, men det presseetiske.

I NRKs artikkel rettes det sterk kritikk mot BPs tidligere praksis, både fra Datatilsynet og varslerens advokat. PFU ser at klager er forelagt kritikken og klagers svar er gjengitt. Slik utvalget ser det, er omtalen av en statistikk noe upresis, men ikke av en slik art at den innebærer brudd på god presseskikk. Utvalget kan heller ikke se at NRK har utelatt sentrale opplysninger som skulle tilsi et presseetisk brudd.

Utvalget kan ikke se at gjengivelsen av varselet fra 2019 ble forelagt klager, noe NRK godt kunne gjort. Imidlertid ser utvalget at NRK refererte til hva klager hadde ment da varselet fra den gang ble kjent. Videre merker utvalget seg at klager i sin imøtegåelse sier at de andre forholdene Datatilsynet har vurdert, ikke har gitt grunnlag for videre reaksjon. Etter en samlet vurdering mener PFU her at omtalen av varselet var presseetisk akseptabelt, jf. VVP 4.14. Når det gjelder TV-innslaget tar NRK noe forbehold, men kunne vært tydeligere på hva tilsynet kritiserte, jf. VVP 3.2.Sak nr. 251/20 2

Det utvalget finner mest problematisk med de påklagede publiseringene er NRKs konstaterende form. NRK tar for lite forbehold, og skaper et inntrykk av at dette er en ferdigbehandlet sak, noe det ikke er dekning for, jf. VVP 3.2 og 4.4.

PFU ser at NRK har forsøkt å rette, men rettelsene er mangelfulle og veier heller ikke opp for overtrampet. NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.4. i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 28. april 2021 Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Frode Hansen, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesaman.