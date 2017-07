Opplever mye smugling

Hittil i år har tollerne tatt seks tonn fisk som turister forsøker å smugle ut av landet. Det er den største mengden fisk i løpet av et halvår noensinne. Hver turist kan bare ta med seg 15 kilo uten å melde fra til Tollvesenet, men en del har med mye mer. Det kan bli et rekordår for beslag av fisk, mener Tollvesenet.