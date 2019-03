Omkom i utforkjøring med vogntog

En mann bosatt i Vestvågøy mistet livet i ulykken der vogntoget han kjørte kjørte av veien og havnet i havet. Politiet opplyser til NRK at mannen er norsk.

Pårørende er varslet.

– Vi fikk melding fra forbipasserende på E10 om at det var store skader på autovernet. Det er et større kjøretøy som har kjørt i havet. Vi har redningspersonell som er i innsats på stedet, sier operasjonsleder Mari Lillestø til NRK.

Vogntoget skal ha kjørt av vegen ved Straumsnes, like ved Kåkernbrua nord for Sund i Flakstad. Nødetater og redningsmannskap er på stedet.

– Vi har gjort funn av en person som er tilknyttet kjøretøyet. Redningsdykkere er sendt ned for å sjekke at det ikke er flere involverte, sier Lillestø.Bileier opplyser til Lofotposten at det dreier seg om en semitrailer med en gravemaskin og veivals på hengeren.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 05.30.

Bilister bes være oppmerksomme på at nødetatene står i veibanen. Ett felt på strekningen er stengt, melder vegtrafikksentralen.

Ifølge Lofotposten var E10 stengt på grunn av at politiet gjorde tekniske undersøkelser, men avisen skriver at det ved 07.30-tiden ble åpnet for manuell dirigering.

