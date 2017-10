Ny kontrakt for Layouni

Amor Layouni har signert ny konrakt med Bodø/Glimt. Vingen kom til klubben fra Elverum i sommer, og har nå skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2018 med en opsjon på to nye år. Svensken har scoret to mål for opprykksklare Glimt.