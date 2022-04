NTB: Forsvarsministeren går av

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne i 2005 da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet. Det skriver VG.

Kvinnen var 18 år da Enoksen var 50.

– Det var ikke en situasjon der jeg hadde en maktposisjon overfor henne, sier Enoksen til VG.

Han understreker at de to først hilste på hverandre under en sosial sammenkomst i Nord-Norge, noen uker før en skoletur til Stortinget hvor de møttes igjen.

NTB melder at Enoksen nå vil gå av som forsvarsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at det er riktig at Enoksen trekker seg.