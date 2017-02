NRK i nord starter opp med egne nyhetssendinger på nett

Sendetid er mandag til fredag fra klokken 17.00 til 19.00 – der de siste 15 minuttene også sendes på NRK1. Bodø og Tromsø vil bytte på ansvaret som sendested for nettsendingene. De ordinære tv-nyhetene klokken 18.45 sendes som før fra begge distriktskontorene.

– Dette blir et helt nytt tilbud for folk i nord. Ei daglig nettsending på ukedager gir oss en mulighet til å gi vise nyheter og hendelser fra nord bedre enn i dag. I tillegg skaper dette rom for å gå i dybden på viktige saker fra hele Nord-Norge, sier konstituert regionredaktør i NRK i Nord-Norge, Tone Kunst.

Konstituert regionredaktør i NRK i Nord-Norge, Tone Kunst. Foto: Ole Kaland / NRK

Sendingene starter opp samme dag som samefolket feirer sin nasjonaldag, og mye av innholdet vil dreie seg om dette første sendedag.

– En mer personlig stil

Programleder for det aller første nordnorske nettsendingen blir NRK Nordlands Bjarne Brandal.

– Jeg tror dette blir veldig spennende både for oss og for våre seere. Det blir ei helt ny erfaring for meg å være programleder for ei såpass lang nyhetssending, men det gir igjen rom til en mye mer personlig stil. Jeg gleder meg, sier Brandal.

Samsendingene er i første omgang er prøveprosjekt over seks uker, som deretter blir vurdert videreført.

Helt ny nettdokumentar

I forbindelse med nettsendingene vil NRK i nord også sende en helt ny nettdokumentar-serie i fire deler som handler om MS og omstridt stamcelletransplantasjon i utlandet.

NRKs PÅ-gruppe i nord, som har fokus på dybde og dagsordensettende journalistikk, har fulgt 37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø til behandling ved en privatklinikk i Moskva.