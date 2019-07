Norge og Sverige går inn i sitt eget romkappløp

50 år etter Apollo 11 brakte amerikanerne til månen før Sovjet, står to skandinaviske land overfor sitt eget romkappløp.

På Andøya jobber Odd Roger Enoksen, president i Andøya Space Center, for å realisere Andøya Spaceport.

Målet er å sende satellitter rundt jorda fra Norge, som første land i Europa.

– Forhåpentligvis får vi en positiv beslutning fra eierne allerede i løpet av høsten. Det er Næringsdepartementet og Kongsberg som er eierne. Da er vår plan å sette i gang med investeringer allerede i seinhøst. Da skal vi være klar til å gjennomføre første oppskyting allerede i tredje kvartal 2020.

Se video: Den første helnorske raketten skutt opp mot verdensrommet

Andøya Space Center Ekspandér faktaboks Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt, er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. I tillegg til oppskyting av vitenskapelige raketter omfatter virksomheten vitenskapelige ballonger, ubemannede fly, observatoriet Alomar, kunnskapsformidling gjennom Narom og Romskipet Aurora.

Andøya Space Center satser på å etablere en oppskytingstjeneste for små satellitter som ytterligere vil utvide aktiviteten ved Andøya Space Center.

Andøya Space Center er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 km sørvest for Andenes i Andøy kommune i Nordland fylke. I dag er det om lag 80 ansatte i Oksebåsen.

Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polareatmosfæren i høydeområdet mellom 70 og 2 000 kilometer.

Den første raketten fra Andøya het Ferdinand 1, og ble skutt opp 18. august 1962 for å studere den polare inonosfæren. Les mer.

Oversikt over Andøya flystasjon og Andøya Space Center. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hard konkurranse

Men de er ikke alene om å ha slike planer. Også i Sverige har satellittinteressen blitt konkretisert.

Fra romstasjonen Esrange i Kiruna, vil strategisjef i Swedish Space Coorporation, Stefan Gustavsson, gjøre akkurat det samme.

Nå har kommunepolitikerne i Kiruna blitt enige om å søke regjeringen om 400 millioner kroner, øremerket satellittprosjektet.

Odd Roger Enoksen, president i Andøya Space Center. Foto: kari skeie / nrk

– Vi kommer til å begynne tester av raketteknikk neste år. Vi tror at vi kan vi kan være fullt operasjonelle for å skyte opp satellitter i 2022, hvis alt går etter planen.

Men hvem har kommet lengst av de to konkurrentene? Ifølge Enoksen ligger de tilnærmet likt.

– De har ikke fått bevilgningen på plass. De har bedt om en finansiering på 400 millioner, men det er ikke avgjort av den svenske regjeringen. Vi har nok kommet minst like langt som de har, noe Gustavsson er enig i.

– Jeg synes det ser ganske likt ut. Vi har kommet et stykke begge to.

Vil bli først

Selv om nordmennene og svenskene kjemper om å komme først, tror Enoksen markedet er stort nok for å huse begge. Allikevel er det ikke plass til å legge inn noen hvileskjær.

– Kappløpet er høyst reellt. Det er veldig mange initiativ for å bygge bæreraketter både i Europa og USA, og flere av disse er vi i tett dialog med for å få avtaler. Vi er avhengig av å kunne love disse aktørene at vi kan gjennomføre oppskyting når de ønsker det, hvis ikke vil de se seg om etter andre å inngå avtaler med. Dette er et kappløp både for å kapre produsentene av bæreraketter og det er kappløp med tanke på at markedet er i sterk utvikling. Den som kommer først vil ha et fortrinn i konkurransen, sier Enoksen.

Europa følger med

Men det er ikke bare svenskene man må passe seg for.

– Man jobber for å få dette til i Skottland, og Portugal vil etablere en base på Azorene. Jeg tror ikke det vil være et marked for alle fire aktører. Da er det desto viktigere å komme tidlig igang.

Gustavsson sier at et slikt prosjekt definitivt vil være best tilrettelagt i Skandinavia.

– Både Norge og Sverige har skutt sonderaketter i veldig mange år og har en god infrastruktur i bunn. De andre i Europa må etablere dette fra start, sier han og fortsetter:

– Dessuten kan du bare se på et kart over flytrafikken i Europa, så ser man hvor vanskelig det kan være å gjøre dette i andre plasser i Europa. Vi ligger veldig, veldig bra til oppe hos oss. Men de andre plassene er nærmere Ekvator, og det finnes behov for å skyte opp der òg.